Werkgevers verwachten extra personeel in vierde kwartaal aan te werven IB

10 september 2019

00u43

Bron: Belga 0 Economie Belgische werkgevers bereiden zich voor op een uitbreiding van hun personeelsbestand in de loop van het vierde kwartaal. Dat blijkt vandaag uit de barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten van ManpowerGroup. De wervingsintenties zijn positief in de drie gewesten en in negen van de tien sectoren die bevraagd werden. De werkgevers van de grote en middelgrote ondernemingen zorgen voor de meest optimistische wervingsintenties.

Van de 751 eind juli bevraagde Belgische werkgevers overweegt 7 procent het personeelsbestand tegen eind dit jaar uit te breiden, terwijl slechts 1 procent het aantal werknemers plant te verminderen. Het aantal werknemers zal naar verwachting stabiel blijven in 9 van de 10 bedrijven. De tewerkstellingsprognoses zijn bemoedigend in Vlaanderen (+7 procent) en Wallonië (+6 procent) en voorzichtiger in Brussel (+4 procent).

"Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose, het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet, de bemoedigende waarde van +6 procent", aldus ManpowerGroup. Het gaat om een stijging van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en een status quo in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.

“Mogelijk afnemende groei in 2020 en 2021"

"Volgens het laatste rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zouden er in 2019 naar verwachting 61.000 netto banen worden gecreëerd in België, een stijging die vergelijkbaar is met die van vorig jaar (62.000 banen)", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "Maar het rapport waarschuwt er terecht voor dat deze groei naar verwachting zal afnemen in 2020 en 2021 als er op verschillende bestuursniveaus geen maatregelen genomen worden om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen."

De hoogste wervingsintenties worden gemeld door de werkgevers uit de Landbouw en visserijsector (+14 procent), de Groot- en detailhandel (+10 procent, of de meest optimistische prognose in acht jaar) en de sector Elektriciteit, gas en water (+10 procent). In de sector Extractieve industrie (+1 procent) en de Bouwsector (0 procent), daarentegen, zal de werkgelegenheid naar verwachting weinig veranderen, terwijl ze vermoedelijk zal dalen in de Horeca (-6 procent).