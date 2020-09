Werkgelegenheid stijgt voor tweede maand op rij sinds begin coronacrisis HAA

16 september 2020

15u06

Bron: Belga 0 Economie Nadat de werkgelegenheid in de maanden april en mei gedaald was, werd in juni een toename van het aantal werkenden genoteerd. Op basis van voorlopige resultaten, blijkt dat deze stijging ook in juli voortgezet wordt, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

De toename doet zich vooral voor bij jongeren. Ook de werkgelegenheidsgraad van 20-tot-64-jarigen stijgt opnieuw en wordt voor juli geschat op 70,3 procent. De positieve tendens wordt echter niet bij alle bevolkingsgroepen waargenomen: bij de 55-tot-64-jarigen en bij laaggeschoolden stelt Statbel een terugval van de werkgelegenheidsgraad vast.

Regionale tendens

Ook in Brussel daalt de werkgelegenheidsgraad terwijl in Vlaanderen en Wallonië een stijgende tendens genoteerd wordt. De werkgelegenheidsgraad van 20-tot-64-jarigen bedraagt 58,8 procent in Brussel, 75,5 procent in Vlaanderen en 65 procent in Wallonië.



Nog meer dan in maart, waar slechts twee van de vier weken een lockdown gold, had de crisis een grote impact op de arbeidsduur in de maanden april en mei. In april 2020 had meer dan 44 procent van de werkenden tijdens de referentieweek waarover ze bevraagd werden minder dan gewoonlijk gewerkt of helemaal niet gewerkt. Het ging daarbij om 2,1 miljoen werkenden.

Versoepelingen

In de maand mei was er al een eerste positief effect van de doorgevoerde versoepelingen en daalde het aantal tot zo'n 1,6 miljoen. In de maand juni daalde dat aantal nog verder tot 1,1 miljoen werkenden. In juli stijgt het aantal werkenden dat aangeeft niet of minder dan gewoonlijk gewerkt te hebben opnieuw naar 1,6 miljoen werkenden, maar daar speelt de vakantieperiode een belangrijke rol in, aldus Statbel.

