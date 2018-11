Werk wordt vanavond hervat bij bpost, maar nog geen akkoord tussen bonden en directie TMA TTR

12 november 2018

12u50

Bron: Belga 3 Economie Het werk wordt vanavond hervat bij bpost. Dat is vanmiddag beslist na onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Een akkoord is er nog niet, maar “omwille van positieve evoluties is er beslist om de acties te onderbreken”, aldus vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD). De gesprekken worden deze namiddag voortgezet.

In een gemeenschappelijke mededeling laten het bedrijf en de bonden weten dat er vooruitgang geboekt werd in de bespreking van de voorstellen die op tafel liggen. “Ze vormen een belangrijke basis voor een akkoord omtrent het welzijn van de medewerkers en de toekomstplannen van bpost, met als doel het vertrouwen te herstellen”, klinkt het. De directie benadrukt dat ze bijzonder tevreden is over de geboekte vooruitgang en dat de dienstverlening opnieuw verzekerd kan worden op een cruciaal moment voor haar klanten.

De vijfdaagse staking bij bpost, die vandaag de vierde dag inging, is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort.



Bij de postbodes was de stakingsbereidheid vorige week vrijdag hoog. Meer dan negentig procent van de postbodes zou toen gestaakt hebben.