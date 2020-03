Wereldwijde economische impact coronavirus “moeilijk te voorspellen” volgens IMF HR

12 maart 2020

15u50

Bron: Belga 0 Economie De impact van het coronavirus op de wereldeconomie is nog steeds “moeilijk te voorspellen”. Dat heeft de woordvoerder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gemeld. Hij benadrukte dat alles afhangt van de omvang van de pandemie en de maatregelen door de getroffen landen.

De wereldwijde groei zal dit jaar lager zijn dan in 2019, “maar in welke mate die groei zal afnemen is moeilijk te voorspellen op dit moment, door de onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus”, aldus Gerry Rice tijdens een online persconferentie.

Volgens Rice zal dat ook afhangen van de maatregelen die de overheden nemen en de doeltreffendheid daarvan. De IMF-woordvoerder beklemtoonde het belang van een gecoördineerde aanpak om de pandemie in te dijken. “Dit is niet iets dat stopt aan de landsgrenzen.”

Vorig jaar kwam de wereldwijde economische groei uit op 2,9 procent. In januari maakte het IMF voor 2020 nog gewag van een groei met 3,3 procent.

