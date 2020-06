Wereldhandelsorganisatie gaat bemiddelen in "frietoorlog" tussen EU en Colombia AW

29 juni 2020

17u56

Bron: Belga 0 Economie De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal op vraag van de Europese Unie een expertengroep samenstellen die moet bemiddelen in het conflict tussen de EU en Colombia over invoerrechten op Belgische, Duitse en Nederlandse frieten.

De Europese Unie had midden februari al een aanvraag ingediend om een panel samen te stellen, maar die aanvraag werd door Colombia verworpen. Volgens de regels van de WTO wordt een tweede aanvraag in de praktijk automatisch aanvaard.



Het conflict draait rond antidumpingrechten die Colombia heeft opgelegd op ingevroren frieten uit België, Duitsland en Nederland. Colombia meent, net als Brazilië trouwens, dat de Europese bedrijven hun frieten uitvoeren tegen dumpingprijzen. De maatregel, in november 2018 aangekondigd door Bogota, is volgens de Europese Unie totaal onverantwoord en schadelijk voor Europese bedrijven.



De Wereldhandelsorganisatie staat de invoering van antidumpingrechten toe, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden.



De EU vroeg maandag ook aan de WTO om een expertenpanel op poten te zetten om invoerheffingen van India op technologieproducten uit Europa te onderzoeken. Ook op die vraag ging de WTO in.