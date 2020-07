Wereldeconomie op weg naar grootste recessie sinds 1980: “wereldhandel krimpt dit jaar met 15 procent” JTO

01 juli 2020

12u22

Bron: Belga 0 Economie De wereldeconomie zal als gevolg van de huidige coronacrisis te maken krijgen met de grootste recessie sinds 1980. Dat zegt kredietverzekeraar Atradius, die voorspelt dat de wereldhandel dit jaar met 15 procent zal krimpen.

“Wat deze recessie zo ernstig maakt, is dat vrijwel elk land in 2020 negatieve groei zal doormaken”, klinkt het vandaag in een communiqué. In welke mate we in 2021 op een economisch herstel mogen rekenen, hangt af van het moment en de mate waarin de coronamaatregelen in de diverse landen worden versoepeld, aldus Atradius.

Atradius verwacht dat de ontwikkelde markten het zwaarst getroffen zullen worden door de recessie met een gecumuleerde daling van het bruto binnenlands product van 6,6 procent. Voor het Verenigd Koninkrijk voorspelt de kredietverzekeraar een daling van 10,8 procent, terwijl de eurozone niet veel beter zal presteren (-8,0 procent). In de Verenigde Staten en Japan wordt een iets minder sterke daling verwacht van respectievelijk 6,1 en 6,0 procent.

“De groei in de opkomende markten zal ook sterk dalen en de snelle toename van de verspreiding van het coronavirus in een aantal van deze markten betekent dat prognoses in de komende maanden kunnen verslechteren. China is misschien de enige grote economie die in staat is een recessie te voorkomen, maar heeft slechts een bescheiden groei in het vooruitzicht”, besluit de kredietverzekeraar.