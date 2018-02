Werd je miljonair op de bitcoinpiek? Dan ben je dat nu helemaal niet meer avh

06 februari 2018

16u22 0 Economie Bitcoininvesteerders zien de koersval met lede ogen aan. Door de extreem volatiele markt ben je op het ene moment rijk en ben je op het andere terug naar af. Investeerde je een jaar geleden in bitcoin? Dan heb je nog altijd winst, maar in enkele weken tijd ben je wel een pak armer geworden. En wie bitcoinmiljonair werd op de piek van 17.000 euro, zag zijn kapitaal in minder dan twee maanden met bijna 700.000 euro krimpen.

Vijf jaar geleden volstond een investering van 600 euro om in december 2017 miljonair te worden. Maar wie pas in 2017 begon te investeren had natuurlijk een veel groter startkapitaal nodig. Op 1 januari 2017 was één bitcoin 916 euro waard. Wie toen 58,6 bitcoin kocht voor 54.000 euro, mocht zich op 17 december 2017 miljonair noemen. Maar helaas niet voor lang.

Vandaag is de bitcoin nog ongeveer 5.700 euro waard. De 58,6 bitcoin zouden nu nog 334.000 euro waard zijn. Nog altijd dikke winst dus, maar wel een pak minder dan het miljoen op 17 december.

Volgens sommigen is deze crash het begin van het einde voor de bitcoin. Anderen geloven dat de munt en de hele cryptomarkt hierna naar ongekende hoogten zal schieten. Zo gelooft antivirusexpert en cryptogoeroe John McAffee nog altijd dat de bitcoin tegen 2020 een miljoen dollar zal waard zijn.