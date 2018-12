Welvaart Belgische gezinnen ligt nog steeds stuk boven Europees gemiddelde kg

13 december 2018

12u56

Bron: Belga 0 Economie De welvaart van de Belgische gezinnen ligt een stuk hoger dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. We gaan onder meer Nederland, Frankrijk en Zweden vooraf.

Eurostat meet de (materiële) welvaart van gezinnen via de effectieve individuele consumptie. Die lag in België in 2017 12 procent hoger dan het Europese gemiddelde. In 2016 en 2015 was de individuele consumptie in België nog iets hoger: respectievelijk 13 en 14 procent.



België moet enkel Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Groot-Brittannië voor zich dulden. Al is Luxemburg een geval apart. Daar ligt de materiële welvaart maar liefst 32 procent hoger dan het EU-gemiddelde. De rest van de landen liggen dichter bijeen.



De materiële welvaart in ons land lag daarmee in 2017 iets hoger dan in onder meer Nederland (11 procent boven het EU-gemiddelde), Zweden (9 procent boven het gemiddelde) of Frankrijk (8 procent boven het gemiddelde).

Tien landen scoren qua welvaart hoger dan het EU-gemiddelde, dertien landen doen minder. Bulgarije bengelt onderaan, met een consumptie per inwoner die 54 procent van het gemiddelde bedraagt.