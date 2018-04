Welkom in Macau, het grootste gokparadijs ter wereld waar drie keer meer geld circuleert dan in Las Vegas avh

23 april 2018

17u59

Bron: Business Insider; Reuters 0 Economie Las Vegas is niet de gokhoofdstad van de wereld. Die eer is weggelegd voor Macau, een autonome regio in China waar drie keer meer geld circuleert dan in Las Vegas. Macau werd groot door ultrarijken links te laten liggen voor de middenklasse.

Vorig jaar maakte Macau 27 miljard euro winst, dat is meer dan drie keer meer dan alle casino’s in Las Vegas samen binnen brachten. En het gokparadijs is sinds dit jaar een luxecasino rijker. In februari opende MGM China de deuren, een megacasino van 2,8 miljard euro. Enkel voor de superrijken zou je denken, maar door overheidscontrole waren casinohouders verplicht om hun strategie aan te passen en zich meer op de middenklasse te focussen.

Focus weg van gokken

Enkele jaren geleden was Macau, een regio vlak bij Hongkon, dé trekpleister bij uitstek voor miljonairs en miljardairs. De grootste gokreuzen pootten er de meest luxueuze casino’s neer. Maar rond 2013 begonnen de grote winsten op te drogen. De Chinese president Xi Jinping zette de strijd in tegen corruptie, waardoor superrijken wegbleven uit Macau. Jarenlang ging het niet goed met de zaken in Macau, maar intussen hebben de casino’s het geweer van schouder veranderd: ze namen de middenklasse in het vizier en verlegden de focus van gokken naar ander entertainment, met succes.

Middenklasse

Het nieuwe supercasino van MGM trekt voornamelijk middenklassegezinnen aan. En hoewel gokken nog steeds een van de belangrijkste bronnen van inkomsten is, wordt nu ook volop ingezet op ander entertainment. Zo bouwde MGM een groot theatercomplex in het gebouw ter waarde van meer dan 80 miljoen euro.

Wereldsterren als Mariah Carey treden er vaak op en Kylie Minogue verzorgde eind maart de grote opening. Een grote nachtclub, een peperdure kunstcollectie, negen toprestaurants en een luxueus wellnesscentrum leiden mee de aandacht af van het gokken.

Kylie Minogue wore Dolce&Gabbana for the MGM Cotai Grand opening event in Macau on 25th March, 2018. #DGCelebs #DGWomen pic.twitter.com/Fyy2SCZH0x Dolce & Gabbana(@ dolcegabbana) link

“Onze strategie is gebouwd rond de welgestelde Chinees, een klant die komt voor meer dan alleen een selfie of een goktafel”, zegt MGM-CEO James Murren. Het is een strategie die aanslaat en de komende jaren ongetwijfeld nog vele miljarden zal binnenbrengen.