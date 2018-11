Weinig gele hesjes in Hasselt: “Sommige mensen kunnen niet komen omdat de brandstof te duur is” SVM

27 november 2018

18u15

Bron: Belga 0 Economie Een dag na het eerste Vlaams protest in Genk voerde een 25-tal gele hesjes vandaag actie in Hasselt. Onder de actievoerders was opnieuw een tiental mensen van de extreemrechtse organisatie Voorpost aanwezig.

De gele hesjes verzamelden na een oproep van de Facebookgroep 'Leg Vlaanderen plat' aan het Kolonel Dusartplein. De groep wandelde nadien richting de Grote Markt. Enkele leden van Voorpost deelden intussen flyers uit aan autobestuurders op de kruising van de Groene Boulevard en de Kempische Steenweg.

Net als in Genk daagde opnieuw slechts een 25-tal gele hesjes en sympathisanten op. "Ik ben niet teleurgesteld in de groep, maar wel in de opkomst. Veel mensen zijn nog aan het werk, maar sommige mensen kunnen gewoon niet komen omdat de brandstof te duur is", zegt oprichter Marko Kleijn.

De actievoerders distantiëren zich uitdrukkelijk van het extreemrechtse Voorpost. Nochtans blijkt uit het Facebookprofiel van Kleijn dat hij onder meer Voorpost, Geert Wilders, Pegida, Vlaams Belang en Dries Van Langenhove (de leider van Schild&Vrienden; nvdr) liket. "Het grootste deel van onze groep wil er niet mee samenwerken. Het zijn extreemrechtsen en ik ben geschrokken van hun agenda. Zij staan voor dingen waar wij niet voor staan", legt Kleijn uit. "Ik heb trouwens zelf een buitenlandse vrouw. Wij staan hier voor de brandstofprijzen en voor de portemonnee van mensen."

De groep voerde ook acties in Herentals en Sint-Niklaas. Zaterdag wil de groep een protestmars organiseren op verschillende locaties in Vlaanderen. Volgens Kleijn zullen de verschillende groeperingen van gele hesjes samenvoegen tot één geheel. "Dutch Nation heeft me duidelijk gemaakt dat ze het niet meer aankunnen en ze hebben ondersteuning gevraagd. Maar ik heb ook te weinig manschappen om de orde en veiligheid te garanderen", stelt Kleijn. "Uiteindelijk zullen we wel samenvoegen na de actie in Brussel. Ook onder de groep 'gele hesjes' bevinden zich veel van onze mensen.”