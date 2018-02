Weer stevige verliezen op beurzen: Bel20 eindigt 2 procent lager en Dow Jones neemt nieuwe duik EB kv

08 februari 2018

18u22

Bron: Belga, ANP, CNN 0 Economie De Europese beurzen verloren vandaag verder terrein, nadat ook op Wall Street de graadmeters flink in het rood waren gedoken. In Brussel eindigde de Bel20 2 procent lager. De beurs van Amsterdam vermagerde 1,9 procent en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 1,4 tot 2,6 procent in. Een dag eerder lieten de graadmeters in Europa nog een sterk herstel zien. Ook de Amerikaanse beurzen gingen vandaag na een aarzelende opening weer duidelijk omlaag. Experts verwachten dat de schommelingen de komende dagen en weken zullen aanhouden.

De herstelbeweging die de Brusselse beurs gisteren maakte, was niet duurzaam. Vandaag zakte de Bel20-index weer 2,00 procent om uit te komen op 3.911,96 punten. De graadmeter was al negatief gestart en toen de aandelenmarkt van Wall Street eveneens met verlies opende, zette de daling zich verder. De stijging van de langetermijnrente begint de beleggers steeds meer zorgen te baren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond 2,1 procent lager en zakte met 680 punten. De bredere S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2635 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent en kwam op 6920 punten.

Enkel Ontex houdt hoofd boven water

De terugval werd breed gedragen. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de index hield alleen Ontex het hoofd boven water. De andere negentien gingen onderuit. Bij tien ervan liep de malus op tot 2 procent of meer. De grootste verliezen bij de elitewaarden kwamen op naam van AB InBev (-2,83 procent tot 85,53 euro), Galapagos (-2,70 procent tot 91,64 euro) en Telenet (-2,64 procent tot 59,10 euro).

Brede markt

Op de brede markt trok Mithra zich van de negatieve stemming niets aan. Het aandeel van de specialist in geneeskunde voor vrouwen veerde 5,23 procent op tot 15,70 euro. Het bedrijf maakte beloftevolle hemostatische resultaten bekend in een studie naar het nieuw contraceptiemiddel Estelle. Ze leren dat de kans dat vrouwen een longembolie of een trombose kunnen ontwikkelen door gebruik ervan kleiner is dan bij klassieke anticonceptiemiddelen. KBC Securities trok daarop het koersdoel voor het aandeel op van 15,50 euro naar 17,50 euro.

In het zog volgden Fagron met een vooruitgang van 3,86 procent tot 12,66 euro en Van De Velde met een klim van 3,18 procent tot 43,80 euro.

Barco hield op enige afstand stand met een kleine bonus van 0,62 procent bij een slotkoers van 97,00 euro. De verkoop van de Lighting-activiteit deed de omzet van de visualisatiespecialist in 2017 met 1,6 procent zakken tot 1,08 miljard euro. De nettowinst klom niettemin met 13,8 miljoen euro naar 24,8 miljoen euro. De aandeelhouders zien hun dividend van 1,90 euro naar 2,10 euro stijgen.

Wall Street

Ook op Wall Street bleek de nervositeit bij beleggers over inflatie en oplopende rentes nog niet weggeëbd te zijn.

Sterkste daler in de Dow was doe-het-zelfketen Home Depot met een verlies van 3,4 procent. Ook andere zwaargewichten als vliegtuigbouwer Boeing en machinebouwer Caterpillar leverde rond de 3 procent in, net als chipmaker Intel. De enige Dow-fondsen die met minieme plusjes het hoofd boven water hielden, waren oliemaatschappij ExxonMobil en technologiereus Apple.

Eindelijk winst voor Twitter

Twitter onttrok zich wel aan de hernieuwde malaise op Wall Street. Het technologiebedrijf verraste vriend en vijand door voor het eerst in zijn bijna twaalfjarige geschiedenis een echte kwartaalwinst te rapporteren, bij een omzet die voor het eerst in een jaar tijd groeide. Adverteerders waren bereid meer geld op tafel te leggen, mede dankzij verbeteringen aan de app van de berichtendienst. Het aandeel schoot 16 procent omhoog.

Tesla stelde daarentegen teleur met zijn resultaten. Die werden ontsierd door hoge kosten die de fabrikant van elektrische auto's moest maken om de productie van zijn relatief goedkope Model 3 op stoom te krijgen. Daardoor zette het bedrijf zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Het aandeel daalde ruim 6 procent.

De euro was 1,2250 dollar waard, net zoveel als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde 1,3 procent tot 60,99 dollar. Brentolie werd eveneens 1,3 procent goedkoper en kostte 64,67 dollar per vat.

Komende weken

Volgens experts is het normaal dat de aandelenkoersen dalen en mogen we ons de komende tijd aan nog meer wispelturigheid verwachten. "We hadden een epische periode. Er was euforie omdat er geen daling was," zegt Jeffrey Schulze, investeringsstrateeg aan CNN.

"Een groot dieptepunt zoals dat van maandag gaat niet zomaar weg. We zullen wispelturige dagen blijven zien," vertelt JJ Kinahan, hoofd marktstrategie bij TD Ameritrade. "Het kan twee tot drie weken duren."

Het begin van 2018 brengt voor beleggers een heel ander verhaal dan 2017, toen de beurskoersen gedurende de langste periode ooit hoog bleven. Maar een dergelijke kalmte is ongewoon, en de effecten raakten oververhit.