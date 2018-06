Weer meer studenten werken in het zwart jv

25 juni 2018

07u58

Bron: belga 0 Economie Sinds het begin van de metingen over studentenjobs schommelt het aantal studenten dat in het zwart werkt grosso modo tussen de 15 en 20 procent. Maar nu zijn er weer meer in het zwart aan het werk, blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van hr-dienstverlener Randstad bij 1.000 studenten.

Te verwachten viel dat de nieuwe studentenwetgeving die begin 2017 van kracht werd, de laatste drempel om met een contract te werken, weggenomen had. De eerste peiling vorig jaar rapporteerde ook een daling van het aantal zwartwerkers naar 13 procent. Vandaag geeft opnieuw 17 procent van de studenten aan dat ze zonder een contract aan de slag zijn. Bij de -18-jarigen gaat het om één student op de vier.

De studie leert ook dat de studenten - naar eigen zeggen - gemiddeld 50 dagen per jaar werken. Dat is 7 dagen meer dan bij de vorige peiling in 2017. Bovendien zouden bijna twee studenten op de drie de wetgeving willen aangepast zien en nog meer aan de voordelige voorwaarden willen werken dan de 475 uur per jaar. Het succes van de steeds flexibelere wetgeving toont aan dat ze tegemoetkomt aan de enorme nood aan flexibiliteit bij zowel studenten als Belgische bedrijven.

Nog enkele opmerkelijke cijfers uit de enquête: 17 procent van de bevraagde studenten werkt tijdens de lesuren en de helft van de studenten kreeg al te maken met werkgevers die hen probeerden te overtuigen om ook tijdens de lesuren te werken. Ook opzienbarend: één student op de vier werkt ook tijdens de blok- en/of examenperiode. En studenten lijken steeds meer te werken tijdens de week. Het aantal studenten dat naar eigen zeggen regelmatig werkt tijdens de week is toegenomen van 26 procent in 2017 naar 44 procent in 2018. Eén student op de vier geeft tot slot zelf aan dat werken tijdens het schooljaar een negatieve invloed heeft op de studieprestaties.