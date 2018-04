Week na opening al vakbondsactie bij Lidl Oostkamp door "schrikbewind" TT KV

05 april 2018

22u40

Bron: Belga 0 Economie De christelijke vakbond is van plan morgen actie te voeren bij de nieuwe Lidl-winkel in het West-Vlaamse Oostkamp. Er zal een stakingspost staan opgesteld. Vakbond LBC-NVK klaagt de hoge werkdruk aan en het "schrikbewind" dat wordt gevoerd bij de Duitse discounter.

De Lidl-winkel in Oostkamp is nog maar een goede week open. Toch dreigen klanten er morgen voor gesloten deuren te staan. "We plannen een stakingspost", aldus LBC-NVK-secretaris Johan Lippens.

Aanleiding is het ontslag in de regio van een werknemer. Dat ontslag, aldus de vakbondsman, is typerend voor het personeelsbeleid dat de nieuwe nationale directie voert bij de supermarktketen. "Er is een gebrek aan sociale dialoog. Het ontslag is als voorbeeld gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Wij vinden dat geen goed personeelsbeleid", zegt Lippens. Nog volgens de christelijke bediendebond is de werkdruk bij Lidl erg hoog.

De vakbond verwacht een signaal van de directie en zal zich, afhankelijk van dat signaal, beraden over de toekomst.

In een reactie zegt het bedrijf steeds open te hebben gestaan voor dialoog, zowel met de bonden als het personeel. "Dat zal ook morgen het geval zijn", aldus een woordvoerder.