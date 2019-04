Webwinkel Zalando won dit jaar al ruim twee derde aan beurswaarde HR

16 april 2019

10u15

Bron: Belga 0 Economie De koers van het aandeel van webwinkel Zalando heeft vandaag een sprong gemaakt op de beurs in Frankfurt. Het aandeel noteerde in de vroege handel bijna 10 procent hoger. Dit jaar won Zalando al ruim twee derde aan beurswaarde.

Aanleiding was de handelsupdate over het eerste kwartaal van het jaar waarbij de Duitse webwinkel tegen de verwachting in zwarte cijfers schreef. Volgens Zalando kwam de operationele winst in de eerste maanden van het jaar uit op enkele miljoenen - zonder een exact bedrag te noemen. Kenners hielden rekening met een verlies van circa 10 miljoen euro.



H&M

Het is voor het vierde kwartaal op rij dat Zalando de verwachtingen van analisten wist te overtreffen. Zalando stelde zich eerder als doel om in vijf jaar tijd net zo groot te worden als de Zweedse kledingreus H&M, waarbij het duidelijk meer winst wil maken. Dit jaar rekent de webwinkel op een lichte winstgroei.