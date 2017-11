We eten weer meer chocolade, volgens Callebaut TK

10u22

Bron: Belga 0 AFP Economie De vraag naar chocolade pikt weer op. Dat zegt Barry Callebaut, de grootste producent ter wereld, bij de publicatie van zijn jaarresultaten.

In de periode juni tot en met augustus zag Barry Callebaut het verkochte volume met 9,2 procent toenemen. En ook in de drie maanden tot mei was er al een groei van het volume met 5,5 procent.

"De versnelling op de chocolademarkt is breed gedragen", aldus CEO Antoine de Saint-Affrique. Klanten profiteren van de lagere cacaoprijs (-23 procent de voorbije twaalf maanden). Vooral in de VS steeg de vraag naar chocolade, net als in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Europa hinkt wat achterop.

De jaaromzet van Barry Callebaut steeg met 1,9 procent tot 6,80 miljard Zwitserse frank (5,87 mio euro). De nettowinst lag 38,8 procent hoger, op 302,9 miljoen Zwitserse frank (261,5 miljoen euro).

Barry Callebaut stelt een dividend voor van 20 frank per aandeel, 29 procent meer dan vorig jaar.