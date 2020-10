Wat zijn de populairste aandelen van de Belgen? Financieel expert Paul D’Hoore laat er zijn licht over schijnen

AB Inbev is met afstand het populairste aandeel bij Belgische beleggers volgens cijfers van Keytrade, marktleider op het vlak van online bankieren en beleggen. Ageas - het vaakst gekocht door oudere beleggers - en ING staan ook in de top drie. Financieel expert Paul D’Hoore bespreekt enkele van de populairste aandelen.

Vooral jonge Belgen zien de crisis als een opportuniteit op de beurs daar waar ouderen zich meer van de risico’s afkeren, zo concludeert Keytrade uit een bevraging die het iVox liet afnemen bij duizend Belgen. Hoewel Belgen jonger dan 35 aangeven dat ze hun inkomsten sinds de start van de coronacrisis zagen krimpen (29% vaker dan nationaal gemiddelde), minder ruimte hadden om te sparen (32% vaker dan nationaal gemiddelde) begonnen ze toch actiever te beleggen (53% vaker dan nationaal gemiddelde).

Keytrade zocht ook uit wat tussen maart en nu de twintig meest gekochte en verkochte aandelen waren via het platform, per leeftijdscategorie. AB Inbev is afgetekend het populairste aandeel bij de -35-jarigen volgens de cijfers van Keytrade. Ook het veelbesproken Tesla doet het merkbaar goed bij jongeren, maar de top drie van de meest verhandelde aandelen is gelijk bij drie leeftijdscategorieën. Paul D’Hoore, financieel expert van VTM NIEUWS, geeft zijn mening over de belangrijkste aandelen in de top.

AB Inbev

“AB Inbev is de grootste brouwer ter wereld en dat boezemt vertrouwen in. Dat bedrijf zal niet overkop gaan door corona en het algemene gevoel is dat het te laag geprijsd staat. Al is het zeer de vraag of de hoge koers van pakweg vier jaar geleden nog ooit zal gehaald worden, want AB Inbev zit met een enorme schuld na de overname van brouwerij SAB Miller die moeilijk af te lossen valt. Er zijn door corona weinig evenementen en sportmanifestaties waar veel bier gedronken wordt. Probleem is ook dat ze de schulden in dollar zijn aangegaan en door de stijgende dollar brengt bijvoorbeeld elk pintje dat ze verkopen in Brazilië minder op. Zo zal het langer duren eer die schulden weer betaald zijn.”

ING en Ageas

“De populariteit van ING bij de drie leeftijdscategorieën verrast mij een beetje. Wellicht is dat hetzelfde verhaal als bij AB Inbev waarbij beleggers hopen dat de hoge koers van weleer vroeg of laat weer wordt gehaald. Ageas is een veilige belegging en daarom populair bij de wat oudere beleggers. De verzekeraar staat bekend om zijn sterke dividenden. Die schommelen rond 4 procent netto jaarlijks en in deze tijden - met lage rente op het spaarboekje - doe je dan al een goede zaak.”

Tesla

“Tesla is een wonderlijk aandeel dat vooral jongeren erg aanspreekt. Volgens mij is het een hype, want als je puur naar de cijfers kijkt dan is het veel te duur. Maar er is wel degelijk een groot potentieel voor de toekomst in het bedrijf en stel dat het lukt voor Elon Musk om op korte termijn veel automobilisten elektrisch te laten rijden dan zit Tesla ‘in pole position’. Wat mij betreft is het een valstrik want er zijn nog andere producenten met grootse plannen, maar wie een gokje neemt kan er ook wel bij varen. Vroeger had ook de wat oudere belegger wel argwaan bij Facebook en Google: ‘Ze zijn verlieslatend, we zullen dat eerst eens afwachten’. Die aandelen zijn wel degelijk gigantisch in waarde gestegen.”

Apple

“Apple is populairder bij de +55-jarigen en dat vind ik logisch. Dat is een gevestigd bedrijf met een verdienmodel en valt in de smaak bij rijpere beleggers. De jongeren zullen om die reden wellicht meer naar Tesla neigen, maar da’s gedurfder.”

Royal Dutch Shell

“Dat oliebedrijf is heel zwaar gezakt, maar keert wel een mooi dividend uit. Het is gehalveerd, maar beleggers hopen dat het weer kan verdubbelen. Alleen mag je niet uit het oog verliezen dat we toch in een transitie zitten naar een maatschappij weg van de olie. Oliebedrijven zullen dus hoe dan ook terrein verliezen in de toekomst waardoor dromen van de koersen van vroeger mij niet realistisch lijkt.”

GBL

“Er staan heel weinig holdings in de top. GBL komt bij de categorie 35 tot 55-jarigen nog net in de top twintig. Het valt volgens mij te verklaren dat wie al de stap heeft gezet naar individuele aandelen zijn portefeuille niet meer gaat volstoppen met investeringsmaatschappijen die zelf in andere bedrijven beleggen. Bij beginners is het nochtans aan te raden om met holdings zoals Sofina, Ackermans & van Haaren en GBL een gediversifieerde portefeuille op te bouwen.”

Umicore (het meest verkochte aandeel volgens Keytrade)

“Umicore is één van de aandelen die enkele jaren geleden heel erg in trek waren. Alles wat batterijen en de materialen om batterijen te maken aanging, was toen een hype. Zo raakte Umicore overgewaardeerd en dan verwachten analisten de perfectie voor zo’n hoge prijs. Dat kan een bedrijf natuurlijk nooit volhouden. Er loopt altijd wel eens wat verkeerd en dan gaat de koers weleens snel in de verkeerde richting.”