Wat met uw loopbaan na de coronacrisis? UGent vraagt uw hulp in onderzoek naar impact van coronavirus op arbeidsmarkt Steven Swinnen

25 maart 2020

09u27 2 Economie Het coronavirus heeft onze economie verregaand besmet. Door de uitbraak zijn naar schatting 1 miljoen Vlamingen – in tal van sectoren – technisch werkloos. Wie wel nog werkt, probeert dat zoveel mogelijk van thuis te doen. Dit zijn nooit geziene omstandigheden en UGent-onderzoekers willen samen met HLN aan de hand van een onderzoek bij werknemers in loondienst – in de private of publieke sector - blootleggen wat een impact dit heeft en volgens hen zal hebben op hun verdere carrière. Neem hier deel aan het onderzoek

Wat zal de coronacrisis voor onze arbeidsmarkt betekenen? Wordt het virus de definitieve doorbraak van het telewerken? Gaan we met z’n allen meer belastingen moeten betalen? Komen er duizenden jobs in het gedrang? “Via deze enquête willen we luisteren naar een breder panel aan Vlamingen. En beleidsmakers een beeld geven van op welke carrièregerelateerde angsten zij in het bijzonder moeten inspelen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

“Er wordt deze dagen veelvuldig aan economisten gevraagd wat de gevolgen van de coronacrisis voor onze economie zullen zijn. Ik aarzel zelf om op dergelijke vragen in te gaan, omdat economisch onderzoek en economische modellen grotendeels gebaseerd zijn op gegevens uit ‘normale tijden’ en volgens mij dus weinig kunnen voorspellen omtrent de huidige ‘abnormale tijden’. Bovendien hangt onze toekomst na de coronacrisis grotendeels af van wat we er zelf van maken. Net daarom is het zo interessant te horen wat een brede groep Vlamingen hierover denkt. De gegevens die we zullen verzamelen, zullen een beeld geven van hoe Vlaamse werknemers denken dat de coronacrisis hun carrières zullen beïnvloeden. Dit kan gaan over kansen op ontslag, gemiste promotie en evolutie van verloning, maar ook over telewerk en digitaal vergaderen in de toekomst.”

Kansen bieden

Een crisis kan ook kansen bieden. De files smolten de voorbije weken als sneeuw voor de zon. Kunnen we door telewerken de toekomst wat groener kleuren? “In mijn doctoraal onderzoek focus ik op eenzaamheid op het werk en hoe dit samenhangt met factoren als van thuis uit werken, fileleed en veelvuldig veranderen van baan”, zegt onderzoekster Eline Moens. “Ik ben erg benieuwd naar de kijk van werknemers op thuiswerk en, in het bijzonder, hoe die kijk gedurende de coronacrisis aan het veranderen is.”

Heeft tijdelijke werkloosheid, telewerken en angst voor jobverlies een invloed op onze mentale gezondheid in deze spannende tijden? “Ik doe onderzoek naar de oorzaken van burn-out en de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière”, zegt doctorandus Philippe Sterkens. “Sommigen denken dat de huidige crisis de kansen op burn-out sterk vergroot, maar ik denk vooral dat we hier weinig over kunnen voorspellen. De inschatting van enkele honderden – hopelijk duizenden – lezers van Het Laatste Nieuws kan ons helpen deze inschatting beter te maken.”

Ben jij jonger dan 65 en werk je in loondienst? Doe mee aan de enquête! Ook wie momenteel enkel van thuis uit werkt of tijdelijk werkloos is, behoort tot de doelgroep. Aangezien de onderzoekers enkel geïnteresseerd zijn in uw persoonlijke mening, zijn er geen foute of juiste antwoorden. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. “Om de resultaten van de bevraging zo interessant mogelijk te maken, willen we een diverse steekproef aan Vlaamse werknemers bereiken. Zowel twintigers als vijftigers, zowel mannen als vrouwen, zowel kortdurend geschoolden als hoogopgeleiden.”

Neem nu deel aan onze enquête! De resultaten van deze rondvraag lees je begin april in Het Laatste Nieuws en online.