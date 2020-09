Wat is er nodig om de welvaart van België naar een hoger niveau te tillen?

Covid-19 zal voor permanente schade aan onze economie zorgen. Wat betekent dat precies en kunnen we daar nog aan ontsnappen? Wat is er nodig om de welvaart van België morgen naar een hoger niveau te tillen? Véronique Goossens, econoom in ons geldpanel , geeft uitleg.

Helemaal in het begin heerste de overtuiging onder de meeste economen dat de economie scherp zou instorten door de lockdowns ten gevolge van de pandemie, maar ook weer snel kon herstellen. Hierdoor zou de recessie eruitzien als een V, met het diepste punt van de V in de maand april. We veronderstelden een krachtig herstel omdat de overheden hun economieën stutten, waardoor we faillissementen en massale werkloosheid konden vermijden. Dankzij de inkomenssteun van de overheid zou dat herstel vooral gedreven worden door de consument. Die consument zou weer buiten komen en zijn bankkaart gebruiken. Maar wat er gebeurde was veel complexer.

Omdat het virus aanvankelijk eerst in andere delen van de wereld huishield werden de globale productieketens flink verstoord. Fabrieken wereldwijd geraakten niet meer aan de nodige grondstoffen of onderdelen omdat elders in de wereld alles werd stilgelegd. Vrij snel werd ook duidelijk dat de consument, zodra een lockdown ophield, niet meteen aan het shoppen ging of een avondje op restaurant organiseerde. Die tendens was eerst waar te nemen in China en nadien werd ook hier duidelijk dat de consument de vinger op de knip houdt. De economie wordt dus veel permanentere schade toegebracht. En intussen weten we dat Covid-19 onder controle moet zijn vooraleer we over een echte wederopstanding van de economie kunnen spreken. Dat recessies voor permanente schade van het economische weefsel zorgen is niet zo uitzonderlijk. Maar dan gaat het wel steeds om diepe recessies zoals die van 2008-2009 er één was. Geen volledig herstel wil zeggen dat we er in een periode van vijf jaar niet in slagen om zowel de achteruitgang van de economische activiteit als de misgelopen groei goed te maken, die we wél hadden gekregen als er geen pandemie was uitgebroken.

In de vrije tijds-sector en de horeca zien we het veel pessimistischer met een minderinkomst van zowat 40 procent in 2021

The Economist pakte eind april uit met de idee van een 90 procent economie. Namelijk één waarin de output van de economie 10 procent lager ligt dan normaal omwille van de afstand die we tussen elkaar moeten bewaren. Als we inzoomen op de jongste enquête van de Economic Research Management Group, zien we hoe die 90 procent economie niet eens zo’n gek idee is. In augustus, drie maanden na de lockdown meldden de Belgische bedrijven dat ze gemiddeld genomen nog 13 procent minder omzet maken dan in normale omstandigheden. Voor volgend jaar – en uiteraard zijn dit slechts inschattingen - verwachten ze dat hun zakencijfer nog 10 procent lager zal liggen dan in 2019. Achter dit gemiddelde gaan uiteraard grote verschillen schuil. Want in de vrije tijds-sector en de horeca zien we het veel pessimistischer met een minderinkomst van zowat 40 procent in 2021.

Ook de bouwsector ziet een krimp van meer dan 10 procent, evenals de ondersteunende dienstenbedrijven. Dan gaat het over consultants bijvoorbeeld, of vervoersbedrijven, schoonmaakbedrijven of cateringdiensten. Bij cateraar Sodexo België worden deze week de onderhandelingen opgestart met de vakbonden over het collectief ontslag van 380 mensen. Cafetaria’s in ziekenhuizen en scholen blijven nu vaak gesloten. En onze werkrealiteit ondergaat een ingrijpende transformatie, waardoor we meer thuis lunchen.

Meer dan een derde van de bedrijfsleiders meent dat telewerk zal worden uitgebreid. En één op de vier wil het aantal zakenreizen inperken. Dat is zeer slecht nieuws voor de luchtvaartsector. Maar ook voor een aantal parels van vooral Waalse bedrijven die onderdelen leveren voor zowat elk vliegtuig dat in de lucht hangt (of op de grond blijft staan). Want luchtvaartmaatschappijen denken twee keer na voor ze nieuwe toestellen bestellen. Alles is dus met elkaar verweven. De beslissing om een onderhandeling met een Aziatisch bedrijf gedeeltelijk via Skype of Zoom te voeren kan dus ver doorwerken in de rest van de economie.

Het goede nieuws is dat deze bijzondere recessie velen onder ons nieuwe dingen heeft geleerd. We communiceren anders, we werken anders en we ontdekten massaal online winkelen

Het digitale werken, vergaderen, deals sluiten heeft onmiskenbaar voordelen. Je wint tijd en dus ook efficiëntie. Maar zaligmakend is het niet. Want het kan wegen op een vernieuwing van onze economie. Innovatie is par excellence iets dat ontstaat via menselijk contact, bij een creatief proces moet je elkaar zien.

Het is bovendien precies in tijden van recessie dat investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling worden uitgesteld. En ze hernemen weer als het goed gaat. Maar dat is nu precies het probleem: wanneer zal het weer goed gaan? Er zijn zo veel onbekenden in het spel. Wanneer krijgen we Covid-19 onder controle en zal dat überhaupt gebeuren? Hoe zal de koude oorlog tussen de VS en China verderlopen? Krijgen we dan toch een harde brexit? Geen wonder dat bedrijven in België investeringen massaal uitstellen of zelfs afvoeren. Het gebrek aan het verbeteren van productieprocessen en het bedenken van nieuwe producten zal onze productiviteit verder aantasten. We waren de schok van 2008-2009 nog niet eens te boven gekomen. Toch is een hogere productiviteit – waarin arbeid en kapitaal zo goed samenwerken dat ze een hogere output leveren - wat we nodig hebben om de economische groeimotor van België weer aan de praat te krijgen. Heel ons sociale zekerheidsmodel is berekend op die motor. Het is dus belangrijk dat we daarbij stilstaan.

Het goede nieuws is dat deze bijzondere recessie velen onder ons heel wat nieuwe dingen heeft geleerd. We communiceren anders, we werken anders en we ontdekten massaal online winkelen. Bedrijven kunnen niet anders dan inzien dat investeren in digitalisering hen wapent voor de toekomst. Digitalisering in al zijn aspecten, van de bouw tot in de geneeskunde, zal onze productiviteit – en dus onze welvaart van morgen - een duw in de rug geven. Het is één van de kansen die de huidige crisis onze bedrijven biedt. Als een nieuwe regering – àls die er komt – het raamwerk biedt om dat mogelijk te maken dan zijn we al een heel eind onderweg.

