Wat is Black Friday eigenlijk? En waarom wordt het vandaag de drukste ooit? Tine Kintaert

08u34

Bron: Gondola / Daily Mail 0 Thinkstock Economie Wie vandaag zijn browser opendoet, zal er niet naast kunnen kijken. De schreeuwerige logo's met beloftes van uitzonderlijke kortingen vliegen ons rond de oren, want het is Black Friday. Maar hoe is die dag eigenlijk ontstaan? En hoe komt het dat het steeds populairder wordt?

Op de vierde vrijdag van november vindt ieder jaar Black Friday plaats, een dag waarop officieel het startschot van de kerstperiode wordt gegeven en de wereld massaal aan het shoppen slaat. Bij ons speelt het concept pas de laatste paar jaar echt op, maar in de Verenigde Staten ontstond Black Friday al aan het einde van de 19e eeuw. Daar ging de feestdag Thanksgiving, altijd de vierde donderdag van november, hand in hand met Santa Claus-parades. Aan het einde van zo'n optocht verscheen dan meestal een kerstman en kon het aftellen naar de feestdagen beginnen.

Die parades werden vaak gesponsord door grote warenhuizen zoals Macy's, die zo een grote advertentiecampagne opstartten. Na verloop van tijd werd het een ongeschreven regel dat niemand reclame voor de kerstperiode zou maken voor de parades ten einde liepen. De bewuste vrijdag na Thanksgiving werd zo de eerste dag waarop de Amerikanen richting winkels trokken om kerstcadeautjes in te slaan. En hoe kan je de koopjeswoede beter aanwakkeren dan met fikse kortingen?

REUTERS

Zwarte massa

De term 'Black Friday' ontstond echter pas begin de jaren '50. Toen omschreef het politiekorps van Philadelphia de dag als 'zwart' omdat er zoveel mensen op de been waren dat het verkeer helemaal dichtslibde en de voetpaden eruit zagen als één zwarte massa. De uitdrukking verspreidde zich langzaamaan, tot de New York Times in 1975 'Black Friday' omschreef als de drukste winkeldag van het jaar. Sindsdien zijn de woorden helemaal ingeburgerd.

Intussen is Black Friday een heus evenement geworden. Sinds 2005 is het in de Verenigde Staten de drukste shoppingdag van het jaar - daarvoor was de vrijdag voor Kerst vaak nog drukker. Veel staten hebben er een officiële feestdag van gemaakt, en in de rest nemen de meeste mensen een dag verlof. Veel warenhuizen en winkels openen al om vier of vijf uur 's ochtends de deuren, en op dat moment staan er al hordes mensen te drummen voor de deur. Tegenwoordig openen veel winkels zelfs al 's avonds op Thanksgiving en doen gewoon een nachtje door. Je mag koopjeswoede ook letterlijk nemen, want vaak gaan de uitzonderlijke kortingen gepaard met ruzies en geweld. Sinds 2006 zijn er zeven doden en 98 gewonden gevallen.

ANP

Miljarden omzet

Met de komst van het internetshoppen is de populariteit van Black Friday alleen maar toegenomen. Nu hoeven kooplustigen niet meer vroeg uit hun bed te komen; ze kunnen gewoon profiteren van de kortingen in online winkels. Het zal je dan ook niet verbazen dat er ieder jaar miljarden over de (al dan niet virtuele) toonbanken gaat. Vorig jaar werd er 29,5 miljard dollar gespendeerd in de VS alleen. 101,7 miljoen mensen trokken richting winkelstraat en spendeerden zo'n 290 dollar per persoon. Warenhuisketen Walmart klokte af op 22 miljoen bezoekers op één dag - dat zijn er meer dan Disneyworld Florida op een heel jaar ziet. En in het Verenigd Koninkrijk verwachten ze dat de Britten dit weekend zo'n 3,13 miljard zullen uitgeven.

En ook bij ons is Black Friday een echte voltreffer. Uit resultaten van Google Trends blijkt dat de term de laatste twee jaar enorm aan naamsbekendheid heeft gewonnen, en vooral de online winkels profiteren daarvan. Volgens cijfers van Goedkoop.be stegen in 2015 de bezoekersaantallen met 46 procent tegenover 2014, en in 2016 was dat een stijging van maar liefst 414 (!) procent.

REUTERS

Beter voorbereid

Alles wijst er dan ook op dat dit jaar de beste Black Friday ooit wordt in ons land. Niet alleen weten meer mensen dan vorig jaar dat er koopjes te rapen vallen, ze zijn ook beter voorbereid. Waar de speciale Black Friday-pagina van Goedkoop.be vorig jaar pas drie dagen voor het hele gebeuren bezocht werd, krijgt die nu al gestaag bezoekers sinds september.

“Bovendien hebben heel wat winkels het fenomeen al veel vroeger in hun marketingkalender opgenomen, wat er duidelijk op wijst dat Black Friday een stuk meer ingeburgerd is. Waar het vorig jaar dikwijls last minute beslissingen waren, worden acties en aanbiedingen nu op voorhand aangekondigd en geïnventariseerd”, klinkt het bij de website.

Vandaag geen tijd om te shoppen? Geen nood: de acties lopen in veel winkels het hele weekend door. En ook op maandag kan je vooral online nog goede deals scoren, want dan eindigt de eerste koopjesgolf met Cyber Monday.

Ook bij ons kan je genieten van kortingen op verschillende merken en producten. Ontdek hier alle Black Friday-deals.

AP

EPA

Photo News

Photo News

AP