Exclusief voor abonnees Wat er aan de hand is bij Booking.com? “Je denkt bij een hip ict-bedrijf te gaan werken, maar het is één grote chaos” Jonathan Witteman

12 augustus 2019

16u21

Bron: de Volkskrant 0 Economie De afgelopen maanden sprak de Volkskrant met vijftien (oud-)werknemers van de gigantische ict-afdeling van internetbedrijf Booking.com. Het bedrijf heeft de gevolgen van de hypersnelle groei niet in de hand en de waardering onder werknemers is extreem laag. “Dit bedrijf is een burn-outmachine.”

“Dit bedrijf heeft me veel pijn berokkend en me zo ver over de rand geduwd dat ik mezelf van kant wilde maken. Ik wou dat ik overdreef, maar het is de harde waarheid.”

Was getekend: een ict’er van Booking.com, een van de velen met wie de Volkskrant de afgelopen maanden sprak. Van een afstandje oogt het verreweg succesvolste internetbedrijf van Nederland als een walhalla voor werknemers: de prachtige kantoren in hartje Amsterdam, de feestjes en de ‘Freaky Fridays’, de goede balans tussen werk en privé, de vrijwel gratis driegangenlunches, de personeelskorting op hypotheekrentes en op via Booking.com geboekte hotels, de zakenreisjes en natuurlijk de prima honoraria.

