Wat als je tijdens vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van corona voor jouw portemonnee

De voorbije weken stonden in het teken van het coronavirus. Ook ons land ontsnapt niet aan de epidemie. Hoe dat virus zich de komende weken verder verspreidt, is koffiedik kijken. Maar het is niet uitgesloten dat jouw reisplannen of je werk daardoor doorkruist worden. Wie betaalt in dat geval de kosten? Onze expert

Economie De voorbije weken stonden in het teken van het coronavirus. Ook ons land ontsnapt niet aan de epidemie. Hoe dat virus zich de komende weken verder verspreidt, is koffiedik kijken. Maar het is niet uitgesloten dat jouw reisplannen of je werk daardoor doorkruist worden. Wie betaalt in dat geval de kosten? Onze expert Michaël Van Droogenbroeck belicht enkele financiële vragen.

Ik heb voor de paasvakantie een reis geboekt maar door een negatief reisadvies voor die regio wil ik liever niet vertrekken. Kan ik dat annuleren en krijg ik die reis terugbetaald?

Als je de reis zelf boekte, kijk dan eerst en vooral na of je de overnachtingen nog kan annuleren en of je in dat geval daarvoor een vergoeding moet betalen. Als dat het geval is, kan je proberen je reisverzekering aan te spreken. In zo’n reisverzekering is vaak ook een annulatieverzekering inbegrepen. In principe ligt de reden bij zo’n annulatieverzekering bij de verzekerde zelf. Dat betekent dat je verzekerd bent als je niet kan vertrekken door ziekte, ongeval of overlijden van een familielid. In de meeste annuleringsverzekeringen zijn die redenen uitdrukkelijk opgesomd. Een negatief reisadvies is daar niet altijd bij, maar in sommige allriskverzekeringen is dat wel het geval.

Ik heb een reis geboekt maar wil liever niet op vakantie vertrekken omdat ik te veel vrees voor besmetting. Betaalt de reisverzekering die reis terug?

Nee. Als je zelf niet vertrekt omdat je liever niet reist, dan moet je die kosten zelf betalen. Voor een reisverzekering is wat er op de plek van je vakantie gebeurt geen reden tot annulering, behalve dan als er een negatief reisadvies is gegeven door Buitenlandse Zaken. Als dat er niet is, komt de reisverzekering niet tussen.

Als de vlucht plaatsvindt, maar je niet kan meereizen omdat je in verplichte quarantaine zit, moet je in principe de kosten zelf betalen Michaël Van Droogenbroeck

Ik heb zelf een vakantie geboekt en moet daar in quarantaine blijven. Daardoor kan ik niet op de voorziene datum terugvliegen. Wie betaalt de hotelfactuur en de vliegtuigkosten?

Als de vlucht gewoon plaatsvindt maar je niet kan meereizen omdat je in verplichte quarantaine zit, is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht een alternatief aan te bieden en moet je in principe de kosten zelf betalen. Een reisverzekering kan dan soelaas bieden. Sommige verzekeringen betalen de extra kosten voor een ongewild verlengd verblijf terug. Het gaat dan zowel om de kosten van het verlengd verblijf als om de extra kosten om jouw vlucht te verplaatsen. De kosten die worden terugbetaald zijn in dat geval meestal wel geplafonneerd. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen — onder meer KLM en Air France — kunnen reizigers naar aanleiding van het coronavirus hun reis gratis omboeken.

Ik ben op vakantie in het buitenland maar kan niet terugkeren op de geplande datum omdat mijn terugvlucht geannuleerd is omwille van het coronavirus. Wie betaalt de kosten?

Dat moet de luchtvaartmaatschappij doen. Als die terugvlucht geannuleerd is, dan heb je de keuze tussen ofwel het aanvaarden van de alternatieve terugvlucht die de luchtvaartmaatschappij jou aanbiedt ofwel het laten terugbetalen van het ticket zonder bijkomende kosten. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht om je daarbovenop een compensatie te betalen, maar moet wel het hotel betalen als de alternatieve terugvlucht niet op dezelfde dag gebeurt.

Ik raak besmet met het corona-virus op reis en moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Komt de verzekering hier tussen in de kosten?

Ja, de reisbijstandsverzekering komt tussen in de medische kosten in het buitenland als jouw gezondheidstoestand dat vereist. In dat geval dekt de verzekering ook de kosten van een eventuele repatriëring.

“Als je werkgever echt niet wil dat je komt werken, dan moet hij je vrijstellen met behoud van loon” Michaël Van Droogenbroeck

Van mijn baas moet ik thuis blijven omdat ik de voorbije weken op vakantie was in een risicogebied. Mag dat en loopt mijn loon dan gewoon door?

Als jouw werkgever die preventiemaat­regel wilt nemen en je op eigen initiatief verplicht om thuis te blijven, dan moet hij je loon gewoon doorbetalen. Je werkgever kan je met andere woorden niet zomaar verplichten vakantie of overuren op te nemen. Wat wel kan, is dat hij je vraagt om thuis te werken. Maar ook hier geldt dat dit niet zomaar kan worden opgelegd. Het kan — met jouw toestemming — wel een maatregel zijn voor als je nu al af en toe thuiswerkt.

Er zijn uiteraard ook beroepen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld als je werkt als winkelbediende of als productie-arbeider. Jouw werkgever kan je dan ook altijd aan het werk zetten in een lokaal dat afgeschermd is van andere collega’s. Maar ook dat kan niet zonder jouw toestemming.

“Je moet hier eerst zelf mee akkoord gaan, want de werkgever mag de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig wijzigen. Vragen kan, verplichten niet”, zegt Nele Mertens van Acerta. Met andere woorden: als de werkgever echt niet wil dat je komt werken, dan zal hij je moeten vrijstellen maar wel je loon blijven doorbetalen. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is in dit geval niet mogelijk omdat het de werkgever zelf is die beslist heeft dat je niet mag komen werken.

Lees ook: Juridisch expert geeft raad over werken in tijden van corona: “Thuis uit schrik voor besmetting? Werkgever mag dat weigeren” (+)

Wordt mijn loon uitbetaald als ik in quarantaine moet blijven omdat ik besmet ben met het coronavirus?

Als je besmet bent en in afzondering moet blijven, dan ben je in ziekteverlof. Dat betekent dat je — zoals bij elke ziekte of na ongeval — recht hebt op een gewaarborgd loon. Als je werkt als bediende gaat het om 30 dagen dat je recht hebt op dat loon, voor arbeiders is dat 7 dagen. De overige 21 dagen krijgen ze dan een lager loon dat aangevuld wordt met een ziekte-uitkering.

Mijn kind is ziek nadat we zijn teruggekeerd van skivakantie en kan daardoor veiligheidshalve niet naar school. Kan ik thuisblijven voor kinderopvang of moet ik daarvoor verlof nemen?

Heb je een onverwacht opvangprobleem omdat je kinderen niet naar school kunnen? Vervelend, maar je zal toch op zoek moeten naar bereidwillige grootouders of andere buitenschoolse opvang. Dat opvangprobleem belet je immers niet noodzakelijk om te werken. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is in dit geval niet mogelijk. Als je echt niemand vindt voor de opvang en daardoor noodgedwongen zelf thuis moet blijven, kan je wel een beroep doen op familiaal verlof. Een voltijdse werknemer heeft recht op tien van zulke dagen per jaar. Tijdens die dagen word je wel niet betaald.

Heb je een onverwacht opvangprobleem omdat je kinderen niet naar school kunnen? Vervelend, maar dat belet je niet noodzakelijk om te werken

Ik moet voor het werk naar het buitenland, maar de bestemming ligt in risicogebied. Kan ik weigeren om te vertrekken?

Moeilijk. In principe moet je als werknemer handelen volgens de instructies die jouw werkgever je geeft. Juridisch gezien moet je in principe dus gewoon vertrekken.

“Maar wanneer het gaat om een niet-noodzakelijke reis naar een regio die geïdentificeerd werd als een risicogebied, heeft de werknemer wel een grond om dat bevel te weigeren”, oordeelt Nele Mertens van Acerta. Mocht dit voor een rechter komen, dan zal die waarschijnlijk oordelen dat de werknemer het bevel mocht weigeren.

Ik verblijf voor het werk in het buitenland maar ben mogelijk besmet en moet in quarantaine verblijven. Geldt dit als werkdagen en loopt mijn loon door?

In dit geval is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk. Dat kan omdat je door een verplichte quarantaine, en dus om redenen buiten je wil om, niet kan komen werken. Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je voor die dagen een uitkering ter hoogte van 65% van je loon.

Ik ben zelfstandige maar raak besmet en kan daardoor vier weken niet werken. Is hier een verzekering die tussenkomt om de gederfde inkomsten te compenseren?

Dat kan als je een verzekering gewaarborgd inkomen hebt afgesloten. Met zo’n verzekering krijg je in geval van ziekte of ongeval maandelijks een gewaarborgde rente uitbetaald.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Lees ook:

Coronavirus trekt streep door Tomorrowland Winter: wat nu voor de 25.000 bezoekers? (+)

Italië sluit haar deuren. Correspondent: “Waar moet ik nu met mijn kinderen heen?” (+)

Onze reporter in quarantaine: “Corona zat in mijn auto, maar ik moet niet getest worden” (+)