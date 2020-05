Wat als je huuropzeg tijdens de coronacrisis ten einde loopt?

Economie Sommige huurders bevinden zich momenteel in een wel heel vreemde situatie: hun huurcontract loopt ten einde, maar ze kunnen (nog) niet op zoek of verhuizen naar een nieuwe woonst wegens de coronamaatregelen. Wat moet je dan doen?

Sien Winters van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving gaf onlangs aan dat haar uit het werkveld signalen bereikten van huurders die niet weten waar naartoe, nu hun huurcontract ten einde loopt. Huurders die hun huurovereenkomst hebben opgezegd, moeten namelijk een opzegperiode doorlopen. Eenmaal die termijn is afgelopen, moeten ze eigenlijk het pand verlaten en een nieuwe woonst te betrekken. Het probleem is wel dat de overheid juist aanraadt om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen.

Wat zijn dan wel noodzakelijke redenen? Onder andere een ongezonde toestand van de woning of het dreigende gevaar voor de gezondheid van de bewoners, het gebrek aan huisvestingsalternatieven bij de huurder of de financiële situatie van de huurder die hem niet toelaat twee woningen tegelijk te betalen. In de meeste dossiers is er sprake van een niet-noodzakelijke verhuizing. De huurder lijkt zich dus een lastig parket te bevinden, aangezien hij even tussen wal en schip valt.

De meest logische oplossing is een verlenging van de opzegperiode omwille van ‘bijzondere omstandigheden’

Verlenging opzegperiode

De verhuurder kan de huurder aan het einde van de opzegperiode echter niet zomaar aan de deur zetten. De uitvoering van uithuiszettingen is voorlopig opgeschort. De regering heeft in één beweging een warme oproep gedaan aan de verhuurders om een minnelijke oplossing te vinden met hun huurders. De meest logische oplossing is een verlenging van de opzegperiode omwille van ‘bijzondere omstandigheden’.

Normaal is daar een vrij complexe procedure via de federale huurwetgeving en de Vlaamse Woninghuurwet voor nodig. Omwille van de coronacrisis en de quarantainemaatregelen heeft de Vlaamse Regering dat traject tijdelijk versoepeld. Concreet hoeft de huurder de ‘bijzondere omstandigheden’ niet expliciet aan te tonen, omdat de coronamaatregelen daar automatisch toe behoren. De aanvraag mag ook tijdens de laatste maand van de opzegperiode plaats vinden. Een e-mail volstaat al.

Zélfs als de verhuurder niet ingaat op het voorstel tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden, mag hij voorlopig ook geen uithuiszetting eisen

Grijze zone

Natuurlijk gaat het hier nog steeds om een voorstel tot uitstel, waarmee de verhuurder in principe akkoord moet gaan. De verhuurder zal dat uitstel niet altijd toejuichen, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe huurder het pand moet betrekken of de verhuurder het huurcontract zelf had opgezegd om zijn pand te gebruiken. Maar zélfs wanneer de verhuurder niet ingaat op het voorstel tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden, mag hij dus voorlopig toch ook geen uithuiszetting eisen.

Als stok achter de deur kan een huurder zich eventueel nog tot de vrederechter wenden, maar ook dat ligt tijdens de coronacrisis niet voor de hand. In een opiniestuk in De Tijd pleiten academici voor de invoering van de verlenging wegens buitengewone omstandigheden als een recht voor de huurder, waarbij een akkoord van de verhuurder niet vereist is. Een kennisgeving zou dan volstaan. Dat moet het de verhuurder mogelijk maken de verlenging tegenover zijn nieuwe huurder als overmacht aan te halen en biedt de huurder de garantie dat hij het pand nog even kan bewonen.

