Warren Buffett lijdt recordverlies en doet vliegmaatschappijen van de hand RL

03 mei 2020

04u47

Bron: Reuters, ANP 0 Economie Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft het afgelopen kwartaal een recordverlies van omgerekend 45 miljard euro geleden. Ook heeft het bedrijf aandelen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS verkocht. Dat heeft Buffett zaterdag tijdens de jaarlijkse vergadering van Berkshire Hathaway medegedeeld.

Berkshire bezat tot voor kort aanzienlijke belangen in de vliegmaatschappijen. Zo had het eind vorig jaar 11 procent van de aandelen van Delta Air Lines, 10 procent van American Airlines, ongeveer hetzelfde percentage van Southwest Airlines en 9 procent van United Airlines in handen.

De totale aandelenverkoop van Berkshire was in april goed voor 6,5 miljard dollar (5,86 miljard euro), waarvan het gros is opgebracht met de belangen in de luchtvaartmaatschappijen. Volgens Buffett is de toekomst van de luchtvaartsector in een aantal maanden drastisch veranderd. De miljardair zegt dat de verkoop van de aandelen "aanzienlijk verlies" heeft opgeleverd en dat "was mijn eigen fout".

De luchtvaartsector is hard geraakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Boeing-topman David Calhoun stelde eerder deze week dat de luchtvaartindustrie dit jaar 283 miljard euro aan inkomsten misloopt door de "ongekende" crisis. Alleen al in de Verenigde Staten staan 2.800 vliegtuigen aan de grond. Verder is de passagiersstroom in Amerika met 95 procent gedaald.

Amerikaanse “magie”

Praktisch alle 90 bedrijven waar de maatschappij een belang in heeft, worden in meer of mindere mate geraakt door de coronapandemie. Aandeelhouders zijn dan ook teleurgesteld in de investeringsmaatschappij. Het aandeel Berkshire verloor al 19 procent in 2020.

Toch blijft de superbelegger optimistisch. Volgens Buffet hebben de Amerikanen verschillende crises overwonnen. Van de Amerikaanse Burgeroorlog in de 19e eeuw en de Spaanse griepepidemie van 1917 tot de economische crisis van de jaren '30. Amerikaanse “magie” zegevierde toen, en zal opnieuw zegevieren, verzekerde Buffet zijn aandeelhouders. “Niets kan Amerika tegenhouden als we er helemaal voor gaan. Ik zal de rest van mijn leven inzetten op Amerika”, vervolgde de 89-jarige.

Lees ook:

Vier gezinnen maken ‘coronarekening’ voor april: van net niet kopje-onder gaan, tot eenzaam extra sparen (+)

Nooit meer 5 dagen werken na corona? Onze werkexpert Stijn Baert bespreekt de toekomst van onze arbeidsmarkt (+)

Regering speelt het hard tegen Lufthansa