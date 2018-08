Wapensector ondersteunt ruim 11.000 banen in België Redactie

24 augustus 2018

18u48

Bron: Belga 0 Economie De productie van wapens en militair materiaal ondersteunde 11.403 jobs in België in 2017, de meeste in Wallonië. Dat staat in een rapport dat de onderzoeksinstelling GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité) publiceerde.

In het rapport worden de banen bij de 71 bedrijven uit de sector in rekening gebracht (denk aan bijvoorbeeld FN Herstal, Asco Industries, Sabca, Sioen), de jobs bij toeleveranciers, én de banen die te danken zijn aan de uitgaven die al die werknemers en hun gezinnen doen.

In totaal komt GRIP zo tot 11.403 banen: ruim 8.600 in Wallonië, bijna 2.000 in Vlaanderen en 800 in Brussel.