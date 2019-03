Wallstreetgigant Goldman Sachs laat strenge kledingvoorschriften varen Priscilla van Agteren

06 maart 2019

17u52

Bron: AD 0 Economie De werkplek mag wel wat minder stijf, vinden ze bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Het bedrijf laat daarom de strenge kledingvoorschriften voor werknemers varen. Goldman Sachs wil hiermee het grote aantal jonge werknemers tegemoet komen.

Goldman Sachs, een van de grootste spelers op Wall Street, verplicht werknemers niet meer om strak in het pak op kantoor te verschijnen. De nieuwe, flexibele kledingvoorschriften werden onlangs bekend gemaakt in een interne memo en gaan gelden voor het gehele bedrijf, meldt de BBC.

Goldman Sachs hoopt hiermee een wat minder stijve werkplek te creëren en de grote groep jonge werknemers tegemoet te komen. Meer dan 75 procent van het personeel behoort tot de Millenial- en GenZ-generaties en is jonger dan 37 jaar. Om grote talenten te strikken voor de technologie-afdeling werd casual kledij hier in 2017 al toegestaan.

Met deze beslissing volgt Goldman Sachs een nieuwe trend op Wall Street. Ook andere grote zakenbanken, waaronder JP Morgan, hebben hun kledingvoorschriften versoepeld.

Meer transparantie

De interne memo is ondertekend door de gehele top van het bedrijf, waaronder chief executive David Solomon. De topman, tevens DJ, wil de bank een nieuwe weg doen inslaan met meer transparantie. Geen overbodige luxe gezien de negatieve rol die Goldman Sachs speelde in aanloop naar de economische crisis van 2008 en de schade die het imago van de bank daarbij opliep.

Zien we straks Goldman Sachs-personeel in joggingbroek naar kantoor gaan? Dat lijkt nog steeds onwaarschijnlijk. Hoewel de kledingvoorschriften bij Goldman Sachs losser worden, is het maar de vraag hoe gemakkelijk de kleding in de praktijk mag worden. De bank vraagt werknemers wel “hun gezond verstand” te gebruiken als ze 's ochtends voor hun kledingkast staan. “Casual kleding is niet iedere dag en bij elke gelegenheid gepast’’, laat de bank weten.