Wall Street zakt weg ondanks renteverlaging Fed KVE

03 maart 2020

22u40

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw stevig gedaald, waarmee de opleving van een dag eerder geen vervolg kreeg. Beleggers in New York waren niet enthousiast over de renteverlaging door de Federal Reserve. Het bleef bij een korte opleving waarna de koersen weer wegzakten. Wall Street blijft de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen.

De Dow-Jonesindex sloot 2,9 procent lager op 25.917,41 punten. De brede S&P 500 zakte 2,8 procent tot 3003,36 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in op 8684,09 punten. Vorige week werden nog de grootste verliezen sinds de financiële crisis van 2008 geleden door angst voor het virus, maar maandag was er een krachtig herstel.

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve kwam met een renteverlaging met het oog op het virus. Het belangrijkste rentetarief werd met 0,5 procentpunt verlaagd tot tussen de 1 en 1,25 procent. De Amerikaanse president Donald Trump liet in een reactie weten dat de Fed meer moet doen voor de Amerikaanse economie. Trump heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeroepen tot negatieve rente in de Verenigde Staten.

Creditcardmaatschappij Visa kwam met een omzetalarm wegens de uitbraak van het virus. De maatschappij wijst erop dat vooral in de reisbranche het aantal betaaltransacties de laatste tijd onder druk staat als gevolg van de ziekte. Het aandeel stond 3,4 procent in de min.

Verder opende onder meer warenhuisketen Kohl's de boeken en werd door beleggers 2,6 procent lager gezet. Winkelketen Target boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet en de vooruitzichten waren wat aan de zwakke kant. Het aandeel Target daalde 3 procent.

Aan het overnamefront staat de fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific (plus 1,8 procent) in de schijnwerpers. Thermo Fisher wil voor meer dan 8 miljard euro de Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen overnemen. Qiagen, dat een notering heeft in New York, werd haast 15 procent meer waard

De euro was 1,1178 dollar waard tegen 1,1174 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 47,37 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 52,04 dollar per vat.