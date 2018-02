Wall Street weer in de plus na loodzware week kv

10 februari 2018

00u01

Bron: Belga 1 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een grillige handelsdag met behoorlijke winsten gesloten. Daarmee werd iets goedgemaakt van de zware koersverliezen op Wall Street van afgelopen week. Beleggers reageerden onder meer op het akkoord over de begroting voor de Amerikaanse federale overheid. Verder was er weinig richtinggevend nieuws.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 24.190,90 punten. Deze week daalde de Dow 5,2 procent. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2619,55 punten. De S&P leverde deze week ook 5,2 procent in. De technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 6874,49 punten. Voor de Nasdaq bedraagt het weekverlies ruim 5 procent.

De euro was 1,2237 dollar waard, tegen 1,2233 dollar bij het slot in Europa. De olieprijzen gingen voor de zesde dag op rij omlaag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 3,1 procent minder op 59,23 dollar. Brentolie zakte 3,1 procent tot 62,81 dollar per vat.