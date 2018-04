Wall Street sluit nog net op winst, Brusselse beurs neemt snipperdag sam

09 april 2018

23u16

Bron: belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn nog net met plussen gesloten. In het laatste uur van de handelssessies verdampte een groot deel van de eerdere koerswinsten. Vermoedelijk waren berichten over een inval door de FBI bij het kantoor van de advocaat van de president Donald Trump aanleiding voor de plotselinge daling.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 23.979,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2.613,16 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 6.950,34 punten.

Techfondsen zagen eerdere winsten ook geleidelijk verdampen. Bedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon en Netflix stonden bij het slot evengoed aan de goede kant van de score.

Facebook won 0,5 procent. Het bedrijf gaat nog altijd gebukt onder het privacyschandaal, waardoor de afgelopen tijd miljarden aan beurswaarde verdampte. Facebookbaas Mark Zuckerberg trok nogmaals het boetekleed aan voor de fouten die zijn gemaakt. In zijn verklaring, voorafgaand aan zijn getuigenis in het Amerikaanse Congres, benadrukte hij nog maar eens dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.

Verder ging het aandeel van zadenhandelaar Monsanto ruim 6 procent omhoog. Justitie in de Verenigde Staten gaat volgens The Wall Street Journal akkoord met de overname van het bedrijf door het Duitse chemieconcern Bayer.

Veel aandacht was er verder voor de zorgsector. Avexis won 82 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf staat in de schijnwerpers na het bericht over een overname door de Zwitserse farmaceut Novartis voor 8,7 miljard dollar. Dat betekent een premie van 88 procent op de slotprijs van Avexis van afgelopen vrijdag.

Branchegenoot Therapix Biosciences (plus 16 procent) stond ook bij de winnaars, nadat het goedkeuring kreeg voor een middel tegen Gilles de la Tourette. Verder stond ook Merck op winst. De farmaceut mag van de toezichthouder verder met de ontwikkeling van zijn belangrijke kankermedicijn Keytruda en won 5,3 procent.

De euro was 1,2319 dollar waard, tegen 1,2313 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 63,30 dollar. Brentolie klom 2,2 procent in prijs tot 68,55 dollar per vat.

Brussel

In Brussel steeg de Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, met een minieme 0,01 procent tot 3.870,65 punten.

Veel beweging viel er niet te noteren in de groep van de elitewaarden. KBC was de grootste stijger met een winst van 1 procent bij een slotkoers van 70,86 euro, terwijl Aperam voor het grootste verlies tekende met een daling van 1,27 procent tot 37,32 euro.

Op de brede markt waren er wel enkele grotere schommelingen. Viohalco zakte 7,76 procent tot 3,09 euro. Cenergy liet 6,39 procent liggen bij een slotkoers van 1,11 euro.

Vooruitgang was er dan weer vooral voor Argenx, dat 4,72 procent verdapperde tot 26,18 euro. Het aandeel kreeg een koopadvies van een Amerikaanse makelaar. Voorts kondigde het bedrijf aan dat Keith Woods aan de slag gaat als operationeel directeur. Hij bouwde onder meer ervaring op bij het farmabedrijf Alexion.

Ook Celyad zat in de lift met een klim van 4,72 procent tot 26,18 euro, nadat het vorige donderdag en vrijdag nog aanzienlijk was uitgegleden.

Fagron tikte 4 procent hoger af op 13,27 euro. De verdeler van producten voor de apotheek profiteerde van een koopadvies bij Degroof Petercam, dat zijn koersdoel voor de titel optrok van 14,50 naar 15 euro.

MDxHealth hield het bij een stijging van 0,85 procent tot 3,55 euro. Capfi Delen Management bouwde een belang van 5,71 procent op in de biotechonderneming.