Wall Street sluit met bescheiden winst, na twee onrustige weken op de beurzen Redactie

13 februari 2018

23u03

Bron: Belga 0 Economie De beurzen in New York zijn met bescheiden winsten gesloten, waarmee de sterke koersstijgingen in de voorgaande twee handelsdagen iets werden uitgebouwd. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer cijfers van frisdrank- en snackproducent PepsiCo.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 24.640,45 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2.662,94 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 7.013,51 punten.

De president van de Fed - de centrale bank van de VS - Jerome Powell liet weten dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk door zal gaan met geleidelijke renteverhogingen ondanks de recente onrust op de beurzen.

Op economisch gebied werd gemeld dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS is gestegen. Woensdag komen belangrijke cijfers over de inflatie en winkelverkopen.

Amazon

PepsiCo profiteerde afgelopen kwartaal van sterkere verkopen bij de snackdivisie. Daarmee kon de teruglopende frisdrankverkoop in Noord-Amerika worden gecompenseerd. PepsiCo won 0,2 procent.

Webwinkel Amazon (plus 2 procent) stond ook in de schijnwerpers. Het bedrijf zou honderden werknemers willen ontslaan. Het gaat om medewerkers op het hoofdkantoor in Seattle. Eerder maakte Amazon bekend in de Verenigde Staten juist duizenden banen te creëren.

Autofabrikant General Motors (GM) leverde 1,4 procent in. GM gaat een fabriek in Zuid-Korea sluiten. Daardoor komen circa 2.000 werknemers op straat te staan. De sluiting gaat gepaard met een last van 850 miljoen dollar.