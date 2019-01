Wall Street sluit fors hoger af na uitspraken Fed-baas KVDS

05 januari 2019

00u02

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vandaag fors hoger gesloten. Wall Street reageerde enthousiast op uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Beleggers waren ook in hun nopjes met het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel beter uitviel dan verwacht.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 3,3 procent op 23.433,16 punten. De brede S&P 500 won 3,4 procent tot 2.531,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 4,3 procent bij en sloot af op 6.738,86 punten. Gisteren was er nog sprake van stevige koersverliezen door een omzetalarm van Apple.

Speculatie

Powell deed mee aan een paneldiscussie in Atlanta met voorgangers Janet Yellen en Ben Bernanke. Daar hamerde hij erop dat de Fed altijd goed luistert naar wat er in de markt leeft en bereid is zo nodig het beleid aan te passen. Hij is in ieder geval niet van plan om overhaast te handelen, stelde hij. Dat voedde de speculatie dat de rente komende tijd wel eens minder snel omhoog zou kunnen gaan dan gedacht.





Het sentiment op Wall Street weerspiegelde verder optimisme over de handelsspanningen met China. Een Amerikaanse delegatie reist maandag naar China voor nieuw handelsoverleg. De koersen van bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond de handelsvete, kwamen flink in beweging. Vliegtuigfabrikant Boeing en machinemaker Caterpillar kregen er meer dan 5 procent aan beurswaarde bij.

Apple krabbelde intussen ruim 4 procent op. Het aandeel ging gisteren nog 10 procent onderuit na de omzetwaarschuwing door de zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China. Het concern had vandaag een meevaller in zijn juridische strijd over patenten. Een rechter heeft het bedrag verlaagd dat Apple aan vergoeding moet betalen aan een Canadees technologiebedrijf.

Euro

De euro was 1,1398 dollar waard, tegen 1,1414 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 48,17 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent meer op 57,28 dollar per vat.