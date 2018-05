Wall Street onverstoorbaar na Iran-besluit; Crocs stijgt 7 procent en Hertz daalt er 19 sam

08 mei 2018

23u57

Bron: belga 0 Economie De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn nagenoeg gelijk aan het slot van een dag eerder gesloten. Beleggers waren niet echt verrast door de beslissing van president Donald Trump om de stekker uit de nucleaire deal met Iran te trekken. De olieprijs liep iets op en eerdere verliezen van de graadmeters werden uiteindelijk weggepoetst.

Trump zei bereid te zijn te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst die echt een eind maakt aan de atoomdreiging uit Iran. Tot dat moment worden weer sancties van kracht. De VS zullen niet schromen landen die zich daaraan niet houden te bestraffen. De EU zei in een reactie vast te houden aan het nucleaire programma met Iran.

De leidende Dow-Jonesindex sloot vlak op 24.360,21 punten. De brede S&P 500 kwam uiteindelijk ook bijna niet van zijn plek en sloot op 2671,92 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde eveneens vlak op 7266,90 punten. De afgelopen dagen hadden de spanningen rond Iran geleid tot stijgende olieprijzen. Nu gingen de prijzen omlaag, al liep het verschil ten opzichte van een dag eerder uiteindelijk iets terug. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 69,70 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 75,63 dollar per vat.

Defensieconcern Northrop Grumman won 3,8 procent. Branchegenoot Lockheed Martin won dik 2 procent aan beurswaarde. Kabelreus Comcast verloor 5,6 procent. Het bedrijf wil zich mengen in de overname van een groot deel van 21st Century Fox door Disney dat 0,7 procent aan beurswaarde verloor. Disney bereikte eind vorig jaar om een aantal tv-kanalen, de filmstudio en internationale bezittingen van Fox over te nemen voor ruim 52 miljard dollar, maar Comcast zou daar meer geld voor over hebben.

Farmaceut Valeant (plus 9 procent) kwam ook met cijfers. Het bedrijf verhoogde daarbij zijn omzetverwachting voor heel 2018. Ook SeaWorld (plus 7 procent) stond bij de winnaars. De uitbater van attractieparken wist afgelopen kwartaal fors meer bezoekers naar zijn parken te lokken. Maker van lichtgewicht plastic schoeisel Crocs (plus 7 procent) en autoverhuurder Hertz (min 19 procent) openden ook de boeken.

De euro was 1,1862 dollar waard, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.