Wall Street krijgt klappen wegens stijgende rente en handelsspanningen sam

10 oktober 2018

23u48

Bron: belga 0 Economie De Amerikaanse aandelenbeurzen sluiten met flinke verliezen. De belangrijkste graadmeters in New York kennen hun grootse verliesbeurt in maanden. Beleggers op Wall Street maken zich vooral zorgen over de oplopende rentes in de Verenigde Staten en de wereldwijde handelsspanningen.

De Dow-Jonesindex sloot 3,2 procent lager op 25.598,74 punten. De S&P 500 verloor 3,3 procent tot 2785,68 punten. De laatste keerde dat deze breed samengestelde graadmeter zo'n stevig verlies noteerde was in februari. Technologiebeurs Nasdaq daalde 4,1 procent tot 7422,05 punten.

Eerder op de dag gingen de beurzen in Europa al stevig in de min. Techbedrijven als Apple en Microsoft leverden tot ruim 5 procent in. Ook vliegtuigbouwer Boeing, creditcardbedrijf Visa en sportartikelengigant Nike moesten het flink ontgelden, met verliezen tot bijna 7 procent.