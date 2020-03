Wall Street kleurt weer donkerrood: Dow Jones duikt 5,9 procent lager KVE

11 maart 2020

21u30

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige verliezen gesloten, na de opleving een dag eerder. Het oprukkende nieuwe coronavirus maakte beleggers weer nerveus, ook omdat duidelijke maatregelen door de Amerikaanse overheid om verspreiding te voorkomen vooralsnog uitbleven. Verder deden de dalende olieprijzen door het conflict tussen Rusland en Saudi-Arabië het sentiment geen goed.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 5,9 procent lager op 23.553,22 punten. De brede S&P 500 zakte 4,9 procent tot 2741,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 4,7 procent tot 7952,05 punten.

Vooral de reisbranche had het weer zwaar te verduren. De Amerikaanse overheid waarschuwde de bevolking om voorlopig geen cruises meer te maken, omdat reizigers op cruiseschepen een verhoogd risico lopen om het coronavirus op te lopen. Bedrijven als Norwegian Cruise Line, Carnival en Royal Caribbean Cruises verloren tot 27 procent.

Vliegtuigmaker Boeing, die nog altijd worstelt met het echec rond de 737 MAX-toestellen die wereldwijd aan de grond worden gehouden, kelderde dik 18 procent. De onderneming lijkt deze week het volledig beschikbaar gestelde krediet van ruim 13,8 miljard dollar te willen opnemen. Door de virusvrees annuleren passagiers massaal vluchten en luchtvaartmaatschappijen trekken ook vaker dan ooit bestellingen voor nieuwe vliegtuigen in. Automaker Tesla (min 1,7 procent) oversteeg qua beurswaarde Boeing en was daarmee gelet op marktwaarde het waardevolste industriële concern in de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde ondertussen met maatregelen te komen die de economie moeten ondersteunen. Maar concrete plannen bleven uit. Eerder op de dag kwam de Britse centrale bank met een renteverlaging en andere maatregelen tegen de economische impact van het coronavirus. Naar verwachting komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met steunmaatregelen.

De olieprijzen gingen weer flink omlaag na de opleving op dinsdag. Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat zijn olieproductie verhogen. De stap maakt deel uit van de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt.

Een vat Amerikaanse olie werd 4,4 procent goedkoper op 32,85 dollar. Brentolie kostte 4 procent minder op 35,74 dollar per vat. Oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil werden tot 3,3 procent lager gezet. De euro was 1,1278 dollar waard tegen 1,1274 dollar bij het slot van de Europese beurzen.

