Wall Street kleurt rood: techsector krijgt opnieuw klappen

02 april 2018

Bron: Belga 1 Economie De aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag in het dieprood gesloten. Onder andere het handelsconflict tussen de VS en China drukte de waarden, maar ook de techsector staat weer flink onder druk.

Concreet eindigde de toonaangevende Dow-Jonesindex 1,9 procent lager en verloor technologiebeurs Nasdaq 2,7 procent. De breder samengetelde S&P 500 zakte 2,2 procent. Het was voor de S&P 500 de slechtste start van het tweede kwartaal sinds 1929, dus in bijna 90 jaar. De index viel ook, voor het eerst sinds midden 2016, onder zijn gemiddelde van 200 handelsdagen.

Handelsconflict

De beurzen reageren vooral op het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De Chinese regering gaat nieuwe douaneheffingen invoeren voor producten uit de Verenigde Staten, waaronder fruit en varkensvlees. Dat is een reactie op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de heffingen te verhogen op de import van staal en aluminium.

Opdoffer voor de techsector

Daarnaast delen een reeks techgiganten in de klappen. Zo moest Intel inleveren na verrassende geruchten in verband met de samenwerking met Apple. De iPhone-producent overweegt om de Intel-chips in zijn Mac-lijn te vervangen door eigen chips. Na de bekendmaking van de berichten, daalde Intel met 6,1 procent. Apple zakte 0,7 procent.

Daarnaast verloor ook Tesla nog eens 5,1 procent. De grap van topman Elon Musk op Twitter op 1 april over een faillissement van Tesla kon niet verdoezelen dat beleggers zich echt zorgen maken over de kaspositie van het bedrijf.

E-commercegigant Amazon kreeg af te rekenen met opmerkingen van Trump over de lage belastingafdrachten en zakte 5,2 procent. Facebook bevindt zich vanwege een privacyschandaal nog altijd in een slecht daglicht en daalde 2,8 procent. Videostreamingdienst Netflix verloor 5,1 procent en Chinese webwinkelspecialist Alibaba ging tot slot 3,2 procent omlaag.

De grootste verliezer is Snap: het moederbedrijf van Snapchat kondigde voor het weekeinde nieuwe ontslagen aan en verloor bijna 9 procent.