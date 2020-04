Wall Street kleurt donkerrood door coronavrees kv

01 april 2020

23u50

Bron: ANP 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag met stevige verliezen de handel uitgegaan. De coronapandemie blijft de stemming op de markten bepalen, zeker nu is besloten dat maatregelen om Amerikanen te beschermen weken langer duren. Beleggers verwerkten verder een enigszins meevallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 4,4 procent lager op 20.943,51 punten. De brede S&P 500 verloor ook 4,4 procent tot 2470,50 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens met 4,4 procent tot 7360,58 punten.

President Donald Trump heeft Amerikanen vanwege de corona-uitbraak opgeroepen om nog zeker dertig dagen sociaal afstand te houden. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar en het dodental zal flink oplopen. In de Verenigde Staten is het grootste aantal besmettingen met het virus wereldwijd geconstateerd.



Supermarktbedrijf Kroger won 1,3 procent. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal door stijgende verkopen. Uit angst voor het coronavirus zijn ook Amerikanen aan het hamsteren geslagen. Verder stond telecomconcern AT&T (min 3,8 procent) in de belangstelling. De onderneming maakte bekend dat Jason Kilar, de voormalige baas van streamingdienst Hulu, de leiding krijgt over de entertainmentdivisie WarnerMedia.

Kopieermachinefabrikant Xerox verloor dik 7 procent. Het bedrijf zou zijn overnamejacht op computer- en printermaker HP Inc staken. Volgens The Wall Street Journal ondermijnt de coronacrisis de financiële situatie van Xerox dusdanig dat de stekker getrokken moet worden uit de megadeal. HP Inc verloor 14,5 procent.

Verder stond de energiesector in de schijnwerpers. Volgens marktkenners kunnen olieprijzen nog verder inzakken nu blijkt dat producenten steeds minder plek hebben om olie op te slaan. Verder reageerden de markten op berichten dat oliekartel OPEC er niet in slaagde om een datum vast te stellen voor onderhandelingen, die een einde zouden kunnen maken aan de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. President Trump heeft vrijdag een ontmoeting met oliebonzen in de VS over de kwestie. Oliereuzen Exxon Mobil en Chevron verloren tot 5,4 procent aan waarde.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 20,90 dollar. Brentolie kostte 4,8 procent minder op 25,09 dollar per vat. De euro was 1,0958 dollar waard, tegen 1,10941 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.