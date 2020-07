Wall Street hoger door jobrapport, Trump reageert: “Historische cijfers. Onze economie bruist opnieuw” HR

02 juli 2020

16u13

Bron: ANP, Reuters 3 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met forse winsten aan de dag begonnen. Beleggers reageerden positief op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. “Dit bewijst dat onze economie opnieuw bruist”, reageert president Donald Trump. Er kwamen vorige maand 4,8 miljoen jobs bij. “Dit zijn historische cijfers.”

In de Verenigde Staten kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij, exclusief de landbouw. Dat is meer dan de 3 miljoen jobs die economen hadden verwacht, wat tot optimisme stemt over het economisch herstel van de klap die de coronapandemie heeft uitgedeeld. Daar staat tegenover dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger was dan waarop werd gerekend.

Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld in het land. In april was nog sprake van het historische verlies van meer dan 20 miljoen arbeidsplaatsen in de VS door de coronacrisis omdat bedrijven massaal de deuren sloten en personeel op straat werd gezet. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie kwam die maand uit op 14,7 procent, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie van de jaren dertig.

Opflakkeringen

Er is wel een belangrijke kanttekening te plaatsen bij de nieuwe cijfers. De cijfers zijn afkomstig van enquêtes die vooral de eerste weken van juni weerspiegelen. Sindsdien is op verschillende plaatsen in de VS echter de heropstart van de economie gepauzeerd of teruggeschroefd omdat het vermaledijde virus opnieuw opflakkert. En dat bedreigt dan weer het economisch herstel.

De Amerikaanse aandelenbeurzen openden alvast fors hoger met dank aan het positief banenrapport. De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,5 procent hoger op 26.130 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3157 punten en techbeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 10.281 punten.

Tesla schiet omhoog

Tesla won 9 procent na een kwartaalupdate over het aantal afgeleverde elektrische auto's van de fabrikant. Die cijfers waren verrassend goed, mede gelet op fabriekssluitingen als gevolg van lockdownmaatregelen. Woensdag had Tesla al het Japanse Toyota onttroond als het autobedrijf met de hoogste beurswaarde.

Ook de Europese aandelenbeurzen stonden vanmiddag hoger. Bemoedigende testresultaten van een mogelijk coronavaccin door het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech zorgden voor optimisme.

