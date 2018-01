Wall Street boekt nieuwe records jv

11u20

Bron: belga 0 AFP Economie Wall Street, onder impuls van stijgende olieprijzen en een sterke technologiesector, is gisteren gesloten met nieuwe records. De S&P 500-index rondde het eerst de kaap van de 2.700 punten.

Volgens de definitieve resultaten bij sluiting ging de bredere S&P 500 vooruit met 17,25 punten, of 0,64 procent, tot 2.713,06 punten. De Dow Jones Industrial Average, de sterindex op de beurs van New York, ging 98,67 punten vooruit, of 0,40 procent, tot 24.922,68 punten. De Nasdaq, waar vooral technologische bedrijven genoteerd staan, won 58,63 punten, of 0,84 procent, en eindigde op 7.065,53 punten.

De energie-aandelen leidden de dans, onder impuls van een nieuwe stijging van de prijs van Amerikaanse olie, die op zijn hoogste punt staat sinds 2014. De technologie-aandelen gingen door op hun elan uit 2017.