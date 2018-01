Wall Street besluit week met nieuwe records kv

01u06

Bron: Belga 0 AFP Economie De aandelenmarkten op Wall Street hebben de beursweek vrijdag afgesloten met nieuwe recordstanden. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van twee grote Amerikaanse banken, die gemengd werden ontvangen. Ook waren er cijfers over onder meer de inflatie en de winkelverkopen.

De Dow Jones-index, met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen, sloot 0,9 procent hoger op 25.803,19 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent en eindigde op 2786,24 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,7 procent omhoog en kwam op 7261,06 punten.

Bij de hoofdfondsen won JPMorgan Chase 1,7 procent. Door een eenmalige afboeking als gevolg van gewijzigde belastingregels zag de bank de winst afgelopen kwartaal flink dalen. Ook hogere voorzieningen voor slechte leningen drukten het resultaat, dat desondanks de verwachtingen van analisten overtrof.

Branchegenoot Wells Fargo profiteerde juist van het mildere belastingregime. Mede daardoor kon de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten in het vierde kwartaal een hogere winst in de boeken zetten. Toch leverde het aandeel 0,7 procent in.