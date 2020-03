Waarom Vitabis en Betterfood nieuwe baby’s op verpakking zetten: “Slimme marketing”

Emilio (1,5) en Sofia (10 maanden) heten ze, de Vlaamse kindjes die alvast de komende vijf jaar de verpakkingen van Vitabis en Betterfood opleuken. Fabrikant Lu startte vorige maand de zoektocht naar nieuwe gezichtjes. Dat leverde maar liefst 12.000 inzendingen op, maar “met hun guitige lach, karakter en de glimlach in hun ogen” overtuigden Emilio uit het West-Vlaamse Marke en Sofia uit het Antwerpse Grobbendonk. Zij mochten gisteren voor de lens. Met twee trotse ouderparen tot gevolg, want hun kinderen behoren binnenkort tot het collectief geheugen van veel jonge ouders.

Of dat is toch wat de vorige generatie kindmodelletjes hen voordeed: de koekjesdozen zoals we ze vandaag kennen zijn iconisch en roepen bij heel wat consumenten nostalgische gevoelens op. Toch wil Lu vernieuwen, zo legt hun brand manager Sam Gyselen uit. “De consument van de koekjes wisselt om de twee jaar, daarna ben je het product ontgroeid. Maar de foto’s evolueerden niet mee. Daar mocht wat meer dynamiek in komen. Daarnaast speelt ook de emotie mee: met Lu willen we dichter bij de Belgische consument staan, en dat doen we met de slogan ‘daar groeit liefde van’. Dus geven we ouders de kans de liefde voor hun kind te vereeuwigen.”

Tekeningen

Dat kinderen de verpakking van de iconische koekjes sieren, is nooit anders geweest. Betterfood, oorspronkelijk een product van de Nederlandse biscuitsfabrikant Liga, verscheen na de Eerste Wereldoorlog en werd aangeboden in vuurrode, kartonnen verpakkingen, voorzien van de tekening van een kind. In de jaren 60 sprong Edward De Beukelaer op dat succes met zijn eigen variant, de Vitabis-koek, geschikt voor kinderen vanaf één jaar. Zelfs na de latere fusie van beide bedrijven bleven de kindjes op de verpakkingen behouden en mettertijd maakten de tekeningen plaats voor foto’s. “En zo zijn de koekjes intussen ook bekend. Die bakens willen we behouden”, aldus Gyselen. “We zijn daar behoorlijk uniek mee in de koekjesrayon, want veel merken kiezen voor getekende cartoons om hun producten aan te prijzen.”

Dat weet ook reclamemaker Jens Mortier. “Zoals we zeggen in reclamejargon: hits, tits, puppies and kids - bekende nummers, borsten, hondjes en kinderen - werken altijd. In deze zijn baby’s ook verantwoord, want het klopt met het product. Al denk ik - voorzichtig - dat weinig merken het aandurven om decennialang hetzelfde kind op hun verpakking te zetten. Het moest maar eens voorvallen dat er een rechtenkwestie speelt, zeker wanneer het product ook in het buitenland gebruikt wordt, of het kind binnen 20 jaar ontspoort, je weet nooit. Al is het feit dat Lu hier een wedstrijd aan koppelt en meteen meegeeft niet te weten wie de vorige kindjes waren, slimme marketing.”

Jommekekapsel

Want inderdaad: voorlopig weet niemand wie Emilio’s en Sofia’s voorgangers zijn. De elektronische archieven bij Lu gaan terug tot 2000, en door verschillende locatiewijzigingen van de administratie loopt ook het papieren spoor dood. In minstens 20 jaar tijd is er dus aan de verpakking niets veranderd. Dat doet wat denken aan de zoektocht naar de jongen op de Cassonade Graeffe, wiens identiteit 29 jaar lang verborgen bleef. In 2008 kwam deze krant de intussen volwassen jongen op het spoor. Het ging om Christophe Castellano, een Franstalige Belg die tien jaar geleden in Schaarbeek woonde, en in 1979 op vijfjarige leeftijd met grote bruine kijkers en Jommekekapsel een smakelijke maar iconische hap nam van zijn boterham met de Tiense suiker. Enkel begin jaren 90 veranderde de foto in een getekend ontwerp - Castellano’s kapsel bleek gedateerd.

Vandaag is het bedrijf echter niet van plan Lu’s voorbeeld te volgen. “Die affiche bestaat al 40 jaar en dat kind tovert nog steeds een glimlach op ons gezicht”, klinkt het. “We zien dat ook aan het succes.” Al raadt Mortier toch aan, zoals Lu, af en toe te vernieuwen. “Consumenten vinden dat echt niet erg. Op reclamevlak is 40 jaar een eeuwigheid. Er is een draagvlak voor vintage, maar alle iconische mascottes - zelfs de Frosties-tijger - gaan mee met hun tijd, en vernieuwen.”

Maar wat dus wel lukte voor de Suikerraffinaderij - hun goudmachine opsporen - draait voor Lu momenteel op niets uit. “Voorlopig ging we nog niet buiten onze muren op zoek", klinkt het nog. “Alle extra informatie over de vorige Betterfood- en Vitabis-baby’s zijn dus welkom.” Emilio en Sofia liggen alvast binnen een achttal weken met hun snoetje in de rekken.