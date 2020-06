Waarom sparen volgens onze bankexperte niet altijd een goed idee is: “Wie 10.000 euro spaart, houdt op het einde van het jaar slechts 9.861 euro over”

Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius en bankexperte in ons geldpanel, legt uit waarom we ons geld echter beter niet op een spaarrekening laten staan. En wat we dan wél met geld moeten doen.

We zullen dit jaar meer sparen. Dat is logisch omdat we thuisbleven tijdens de lockdown. En minder logisch omdat momenteel nog 900.000 mensen in tijdelijke werkloosheid zitten en dus een lager inkomen genieten.

In crisistijden zal je evenwel altijd zien dat we meer geld opzij beginnen zetten. Velen zijn bang om hun job te verliezen. Die kans is ook reëel toont de jongste enquête van de Economic Risc Management Group, die speciaal werd opgericht om de Belgische Covid-19 economie te monitoren. En toch is het niet de meest verstandige keuze om te sparen.

De sector van de winkels die geen voeding verkopen, overweegt een derde van z’n tijdelijk werklozen te ontslaan, als de steunmaatregel wordt uitgedoofd. Het is dus normaal dat werknemers met onzekere vooruitzichten extra geld opzijzetten. In een ideale wereld heeft ieder voor zes maanden loon op zijn spaarrekening staan om lastige periodes te overbruggen. Dat is lang niet iedereen gegeven. We zullen als land dus alles uit de kast moeten halen om het armoederisico onder controle te houden en mensen nadien terug aan een job te helpen.

De Nationale Bank verwacht zelfs dat we dit jaar dubbel zoveel zullen sparen als in 2019: 20 miljard met name

Lang niet iedereen zal zijn baan verliezen, integendeel. Er komen zelfs nieuwe tekorten op de arbeidsmarkt. Toch slaat de hele bevolking opnieuw aan het sparen. De Nationale Bank verwacht zelfs dat we dit jaar dubbel zoveel zullen sparen als in 2019: 20 miljard met name. De grootbanken stellen dat duidelijk vast. Tot nu toe zien we bij Belfius in de eerste jaarhelft al bijna evenveel nieuw spaargeld toekomen als over heel 2019. En dat terwijl er in ons land al 280 miljard spaargeld geparkeerd stond, zichtrekeningen niet meegerekend. En ook volgend jaar blijft het spaargeld aangroeien.

Rentevergoeding

In zekere zin is dat merkwaardig. Jaar na jaar zien we de spaarinspanningen groter worden, terwijl de vergoeding voor dat sparen nog nooit zo laag was. Door de extreem lage rente op de financiële markten bedraagt de rentevergoeding maar 0,11 procent. Voor wie bijvoorbeeld 10.000 euro heeft staan op zijn rekening is dat een geruststellende gedachte. Op het einde van het jaar is die 10.000 euro er 10.011 waard. Maar dat klopt niet. Want het geld wordt door de inflatie altijd maar minder waard. Een klein voorbeeld kan dat verduidelijken. Met 100 euro kan je aan het begin van het jaar een mooi juweel kopen. Op het einde van het jaar moet je echter 101,5 euro neerleggen om datzelfde juweel te kopen. Dat komt omdat het personeel van de winkel duurder werd, of de grondstoffen om dat juweel te maken. Uw koopkracht is met andere woorden afgenomen.

Als u tien jaar geleden 10.000 euro op uw spaarrekening zette dan is die intussen zo’n 15 procent minder waard

Dat geldt ook voor uw spaargeld. In het geval van die 10.000 euro: u krijgt 0,11% rente, maar u moet hier nog de inflatie van af trekken. Dat betekent dat u op het einde van het jaar nog maar 9.861 euro overheeft in koopkracht. Nu zult u misschien opmerken dat je dit toch niet voelt. Maar op lange termijn is dat wat anders. Als u tien jaar geleden 10.000 euro op uw spaarrekening zette dan is die intussen zo’n 15 procent minder waard. Aan het geldgetal op uw rekening ziet u dat niet. Dat getal is door de lage rente al die jaren heel traag blijven aanwassen. Maar u koopt er nog maar voor 8.500 euro leuke dingen mee.

Wat moet je dan wél met je spaargeld doen?

Ook de komende jaren zal de rente heel laag blijven. Het is dus zeker zinvol om te overwegen iets anders te doen met uw spaargeld. Indien u met dat geld de komende tien jaar niets van plan bent, dan kunt u het bijvoorbeeld beter beleggen in een fonds waarin aandelen zitten. De meerderheid van de beleggers is vandaag angstig dat er opnieuw een kaalslag komt op de beurzen. Ook wij hebben geen glazen bol. De beurzen zullen turbulent blijven de komende tijd. Maar wat we wel weten is dat aandelen op lange termijn het beste rendement geven.

Iedere maand opnieuw belegt u hetzelfde bedrag. Of het nu lekker loopt op de markten of bijna apocalyptisch zoals in maart. Zo haalt u de emoties uit uw financiële plannen en spreidt u ook het risico

Wie vandaag begint met beleggen raden we af om meteen een groot bedrag te investeren. Beter is om dat gespreid in de tijd te doen. Iedere maand opnieuw belegt u hetzelfde bedrag. Of het nu lekker loopt op de markten of bijna apocalyptisch zoals in maart. Zo haalt u de emoties uit uw financiële plannen en spreidt u ook het risico. Investeer in bedrijven en overheden die u vertrouwt, waar u achter staat. Investeer in thema’s die u nauw aan het hart liggen. In kankerbestrijding bijvoorbeeld.

Anderzijds is het ook heel zinvol om onze economie te ondersteunen, indien u dat kunt. Door uw geld te laten rollen. Onze Belgische overheid draagt momenteel twee derde van deze crisis door al haar maatregelen, maar dat kan niet blijven duren. Op dit ogenblik staat er een stolp op onze economie om haar door Covid-19 te loodsen. Maar ooit gaat die stolp er af en zullen wij het als consumenten moeten overnemen. Als we producten van die oerdegelijke Belgische makelij kopen, deze ook in Belgische winkels kopen, dan zorgen we er mee voor dat onze samenleving blijft draaien. En dat we de maatschappelijke facturen van morgen kunnen blijven betalen. Daar hebben we allemaal voordeel bij. Gelukkig is de inflatie dit jaar uitzonderlijk laag, wat ons extra koopkracht geeft. Maar één ding staat als een paal boven water: dan nog verliezen we geld op ons spaarboekje.

