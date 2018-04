Waarom horecazaken in België het zo moeilijk hebben om overeind te blijven ND

03 april 2018

17u18 1 Economie Aan kwalitatieve restaurants geen gebrek in België, maar net dat maakt het voor horeca-uitbaters moeilijk om het hoofd boven water te houden. "Een overaanbod aan zaken maakt de druk om prijzen te verlagen steeds groter. Terwijl de vaste kosten en het loon van het personeel even duur blijven," verklaren experts.

Een goed draaiend restaurant open houden in België is niet evident, zo ondervonden ook Nathalie Meskens en haar ex-vriend Jeroen Van Dyck van het Thaise restaurant Nimman in Antwerpen. Het toenmalige koppel opende in 2015 een tweede zaak, na hun eerste succesvolle restaurant Yam Thai. Nimman moet nu noodgedwongen de deuren sluiten. “Er is een overvloed aan kwalitatieve restaurants in ons land en er komen er steeds meer bij,” legt Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen uit.

HLN