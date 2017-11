Waarom ex-marketingdirecteur AB Inbev zich op cannabis stort Joeri Vlemings

11u01

Chris Burggraeve is 52 en was in een vorig leven marketingdirecteur bij AB Inbev. Bier dus, maar vandaag richt hij zijn investeringen en energie op een ander genotsmiddel: cannabis. "Omdat de consument het wil", zegt hij. En hij de trein dus zeker niet wil missen.

Vijf jaar nadat hij biergigant AB Inbev verliet, stort Burggraeve zich op het sociaal verantwoord gebruik van cannabis. Volgens Burggraeve is het best mogelijk dat cannabis een gelijkaardig effect op de biermarkt zal hebben als dat van de kleinere, zelfstandige brouwers de afgelopen twintig jaar. "Op dezelfde manier als artisanaal bier opkwam maar lange tijd werd genegeerd alvorens te exploderen, zou dat in deze sector ook kunnen", zegt Burggraeve in de Chicago Tribune.

Burggraeve richtte eerder al mee Toast op, dat voorgerolde joints verkoopt. Onlangs kreeg hij ook een zitje in de adviesraad van GreenRush Group, een startup uit San Francisco met de ambitie om de 'Amazon van de weed' te worden. GreenRush biedt een platform aan dat gebruikers, apothekers en bezorgers wil samenbrengen om het spul in verschillende vormen aan de man te brengen. Het bedrijf is actief in Californië en Nevada en plant uitbreiding naar de staten New York en Massachusetts. GreenRush wil anticiperen op de dag dat marihuana legaal wordt in de VS: tegen dan wil het er helemaal stáán.

Legalisering

Marihuana wordt alsmaar populairder. We staan volgens Burggraeve aan het begin van een revolutie. In de VS is, volgens een peiling van Gallup, 64 procent van de mensen inmiddels voorstander om het wettelijke federale verbod op cannabis op te heffen. Ter vergelijking: in 1969, ten tijde van Woodstock, was dat amper twaalf procent.

In acht Amerikaanse staten mag cannabis recreatief gebruikt worden; in nog eens 21 andere staten is het medisch gebruik toegelaten. Alles samen goed voor een omzet van zes miljard dollar in 2016. Tegen 2026 schat Cowen & Co de weedverkoop op maar liefst 50 miljard dollar.

"Het is een gevoelig consumentenproduct", erkent Burggraeve in De Tijd. "Maar ik zie niet in waarom cannabis anders is dan officieel toegelaten genotsmiddelen als koffie of alcohol." Hij ziet op termijn bier- en cannabisgebruik met elkaar vermengd worden: "Ik denk dat de bierindustrie wakker is geschud". Aan De Tijd geeft hij tot slot toe dat hij de drug zelf ook al uitgetest heeft. "Je moet toch kunnen begrijpen waarom mensen dit gebruiken en hoe je hun ervaring kan verbeteren."