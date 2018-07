Waarom Burberry miljoenen aan handtassen, kleren en parfum verbrandt JC

19 juli 2018

20u22

Bron: BBC 0 Economie Het prestigieuze Britse modelabel Burberry heeft vorig jaar voor 28,6 miljoen pond (zo'n 32 miljoen euro) aan niet verkochte kleding, accessoires en parfum vernietigd. Dat is nodig, klinkt het, om het merk te beschermen. Maar aan de overproductie wordt intussen niets gedaan.

Het gaat niet om een eenmalige actie. De voorbije vijf jaar moest het merk in totaal voor meer dan 90 miljoen pond aan producten vernietigen. Vorig jaar was het overschot wel uitzonderlijk groot door een nieuwe deal met de Amerikaanse firma Coty. Omdat die nieuwe voorraden zou produceren, moest Burberry voor 10 miljoen pond aan oude producten kwijt, voornamelijk parfum.

De reden waarom Burberry, maar ook andere modemerken, niet verkochte producten vernietigt, is om te voorkomen dat ze gestolen worden of dat ze verkocht worden aan lage prijzen. Burberry heeft immers een imago te beschermen, dat jaren geleden al eens schade opliep door de vele namaakproducten. De voorbije jaren werd hard gewerkt om het merk weer exclusiever te maken. Niet-verkochte producten vernietigen, maakt deel uit van dat proces.

Burberry is niet het enige bedrijf dat moet afrekenen met een overschot aan luxeproducten. Richemont, dat de merken Cartier en Montblanc bezit, moest de voorbije twee jaar voor 480 miljoen euro aan horloges terugkopen. Volgens analisten worden sommige delen daarvan gerecycleerd– maar de rest wordt weggegooid.

Milieuvriendelijk proces

Burberry verdedigt die gang van zaken. "We hebben nauwgezette processen om overschotten te voorkomen", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Als we toch producten moeten kwijtraken, doen we dat op een verantwoordelijke manier en we blijven zoeken naar manieren om ons afval te beperken."

Vorig jaar werden de overtollige producten verbrand, en dat gebeurde volgens het bedrijf op een milieuvriendelijke manier. De energie die bij het verbranden gegenereerd werd, werd immers opgevangen.

Geen respect voor eigen producten

Maar de verspilling van luxeproducten is vanzelfsprekend een doorn in het oog van milieuactivisten. "Ondanks hun hoge prijzen toont Burberry geen respect voor zijn eigen producten en het harde werk en de natuurlijke bronnen die gebruikt worden om ze te maken", zegt Lu Yen Roloff van Greenpeace. "De groeiende overschotten wijzen op overproductie. Maar in de plaats van hun productie af te bouwen, verbranden ze kleding en andere producten die perfect in orde zijn. Dit is een vuil geheim van de mode-industrie. Burberry is maar het topje van de ijsberg."

Volgens Tim Jackson, hoofd van de British School of Fashion aan de Glasgow Caledonian University in Londen, zal dat niet snel veranderen. Luxemerken hebben af te rekenen met een paradox, zegt hij aan de BBC. Om hun aandeelhouders tevreden te stellen, moeten ze blijven uitbreiden, ook al betekent dat dat ze overbodige voorraden moeten produceren. "Dit probleem gaan ze nooit kunnen oplossen", klinkt het.