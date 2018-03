Waarom blockchain boomt in Liechtenstein Joeri Vlemings

Het Vorstendom Liechtenstein, genesteld tussen Zwitserland en Oostenrijk, is met amper 40.000 inwoners 's werelds zesde kleinste land. Tegelijkertijd is het een belastingparadijs, met meer geregistreerde bedrijven dan burgers. Ook de nieuwe blockchain-technologie heeft de opportuniteiten van de dwergstaat nu ontdekt.

Kroonprins Alois, sinds 15 augustus 2004 regent van Liechtenstein, bazuinde eerder al rond dat zijn vorstendom dé place to be is voor firma's die handelen in cryptomunten. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Zo zal Yanislav Malahov zijn nieuwe blockchainzaak 'Aerternity' opstarten in Liechtenstein. Malahov is niet aan zijn proefstuk toe: in 2013 was hij al van dichtbij betrokken bij het oprichten van Ethereum, na Bitcoin de grootste cryptomunt ter wereld.

Aerternity wil overzichtelijker zijn en minder kosten met zich meebrengen, beweert Malahov. Voor hem was Liechtenstein als vestigingsplaats een vanzelfsprekende keuze. Twee jaar geleden had hij tijdens een conferentie een ontmoeting met een van de prinsen van Liechtenstein. De prins maakte Malahov toen meteen warm voor de handel in cryptomunten. Met zijn nieuwe startup zet Malahov nu ook daadwerkelijk voet aan de grond in het vorstendom.

"Ze schenken niet meteen financiële incentives, maar ze maken het wel erg makkelijk om een zaak in cryptomunten op te starten", zegt Malahov. Met het equivalent van 50.000 Zwitserse franken (43.000 euro) in Ethereum kon Malahov Aerternity oprichten. "Dat kán in Liechtenstein, zonder een bankrekening."

Liechtenstein speelt de voordelen ten volle uit van het feit dat het geen lid is van de Europese Unie (EU) maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER). Lastige EU-regels worden handig ontweken, terwijl handel in heel Europa toch vlotjes mogelijk blijft. De EU is zelf niet zo happig op systemen van cryptomunten, maar de banken in Liechtenstein daarom net wél. Erfprins Alois liet vorige maand zelfs verstaan dat de koninklijke familie weleens de blockchain-technologie zou kunnen gebruiken voor de dagelijkse werking van het vorstendom. En de activa van de familie zouden deels al digitaal omgezet zijn.

In de hoofdstad Vaduz vinden maandelijkse meetings plaats over blockchain, met honderden geïnteresseerden. Malahov ziet er dan ook een mooie toekomst voor de nieuwe bedrijven in die sector. Hij plant onder meer kantoorgebouwen om ze allemaal bij elkaar te zetten. Het zal nu vooral zaak zijn voldoende talent en investeerders te vinden in het piepkleine prinsdom.