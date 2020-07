Waar komt 1.350 miljard euro vandaan en wat zullen we ervan voelen in onze portefeuille? Onze geldexpert geeft uitleg bij Europese steunmaatregelen

Welke maatregelen neemt de centrale bank vandaag?

De ECB heeft aangekondigd dat ze voor 1.350 miljard euro aan schuldpapier (=leningen) zal opkopen. Wat mensen zoals u en ik daarvan zien? Op het eerste gezicht weinig. Het is niet dat de reële economie overspoeld wordt met cash. Dit zal vooral gaan over staatsobligaties, maar ook over kortlopende schulden van bedrijven en gewone bedrijfsobligaties.

Als deze obligaties overgekocht worden van beleggers, zal dit weinig uitmaken. Beleggers hebben dan cash in plaats van obligaties. Met die cash kunnen ze andere beleggingen doen, zoals aandelen kopen, maar dit alles zou maar een beperkte impact hebben op de echte economie.

Als de ECB bedrijven rechtstreeks zou financieren door in te schrijven op een nieuwe lening van die bedrijven (obligatie-uitgifte), dan zou je meer effect kunnen verwachten, maar ook dat is geen zekerheid. Als een bedrijf zich in het ander geval bij een bank financiert of bij beleggers, dan zou de impact van die maatregel op de economie opnieuw beperkt zijn.

De ECB speelt een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de torenhoge schulden van bepaalde landen en bedrijven

Het is een ander verhaal als we gaan kijken naar de rente die op die schulden betaald moet worden. Zonder de enorme aankopen van de ECB zou die aanzienlijk hoger liggen. Want, hoe hoger de interesse in schuldpapier en hoe hoger dus de vraag, hoe lager de rente.

Om dat te duiden: particuliere spaarders zullen geen interesse hebben om een Belgische staatsobligatie te kopen die een rente geeft van… -0,5 procent. Dan krijg je geen geld, maar verlies je geld door te sparen. De centrale bank heeft er toch geen probleem mee en maakt die negatieve rentes mogelijk. Op die manier speelt de ECB een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de torenhoge schulden van bepaalde landen en bedrijven. Op lange termijn zou dit potentieel onaangename neveneffecten kunnen hebben, maar dat leidt ons te ver om er hier op in te gaan.

De ECB neemt ook de plaats in van banken en beleggers die niet langer durven of willen investeren

Bij spanningen op de financiële markten, zijn beleggers en banken verder vaak terughoudend om hun rol als financier te vervullen. De tussenkomst van de ECB voorkomt dan liquiditeitsproblemen, zodat gezonde bedrijven niet in de problemen komen door te weinig cash.

Samengevat: de ECB is vooral bezig met het laag houden van de rentes op de financiële markten. Daar heeft ze een enorm budget voor nodig. Daarnaast neemt ze ook de plaats in van banken en beleggers die niet langer durven of willen investeren.

Waar komt die 1.350 miljard euro vandaan?

Het ‘leuke’ aan een centrale bank is dat zij gewoon geld kunnen bijdrukken. De tijd dat daar goud tegenover moest staan ligt al even achter ons. Voor de centrale bank is dat nieuwe geld wel een schuld, maar dan eentje waarop geen rente betaald moet worden en die ook nooit afbetaald moet worden. Konden we maar allemaal op die manier schulden maken!

Zorgt dat extra geld dan niet voor extra inflatie, zoals vaak gezegd wordt?

De prijzen van goederen worden bepaald door vraag en aanbod. Als er ineens veel meer geld in omloop is en het wordt uitgegeven, gaan de prijzen van deze goederen stijgen.

Stel dat iederéén ineens 1 miljoen extra krijgt… Onrealistisch natuurlijk, maar het helpt om het mechanisme uit te leggen. Het gevolg zou zijn dat huizen ineens spotgoedkoop worden, en dan hebben we het nog niet eens over de prijzen van smartphones, pintjes of broden. Mensen gaan massaal die goedkope producten kopen, de prijzen van die producten zullen fors stijgen, tot er een nieuw evenwicht gevonden is.

Zolang het geld in de financiële sector of bij beleggers blijft hangen, zal het geen inflatie creëren en moeten we dus geen algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten verwachten

Zeer belangrijk aan de bovenstaande redenering is dat het extra geld ook effectief in de economie terechtkomt. Dat is momenteel niet, of toch maar beperkt, het geval. Zolang het geld in de financiële sector of bij beleggers blijft hangen, zal het geen inflatie creëren en moeten we dus geen algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten verwachten.

Als zij met dat geld aandelen en vastgoed gaan kopen, dan zal je dat beginnen te merken in de prijzen van aandelen en vastgoed – de term daarvoor is ‘asset inflatie’. Dat is vandaag ook het geval.

Hoe zit het met overheden als zij veel extra schulden kunnen aangaan en dat geld effectief uitgeven?

Dan zal dit voor inflatie vergroten, voor zover de extra vraag die hieruit voortvloeit niet gecompenseerd wordt door minder vraag van gezinnen en bedrijven. Als gezinnen de extra’s die ze van de overheid krijgen gewoon opsparen, dan gaat de inflatie er niet komen.

Kortom, in de prijzen van financiële activa (aandelen, obligaties en zelfs vastgoed) is de impact van het geld drukken door de centrale bank wel degelijk waarneembaar. In de prijzen van goederen en diensten zien we nog geen effect van de enorme geldinjecties van de ECB. Daarvoor is het wachten tot het geld effectief uitgegeven wordt, en dus in de echte economie terechtkomt.

Lees ook:

“Unieke kans voor geduldige langetermijnbelegger”: onze geldexpert legt uit waarom je in groeilanden moet beleggen (+)

Waarom gaat het slecht met de economie maar wel goed op de beurs? Onze geldexpert waarschuwt beleggers voor grote coronakater (+)

“Laat je hoofd niet zot maken door dagelijkse berichtgeving”: onze beursexpert vertelt je wanneer je een groot bedrag beter gespreid belegt (+)