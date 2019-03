Waalse softwarebedrijf Odoo mikt op 1.000 banen in Louvain-la-Neuve HR

Bron: Belga 0 Economie Odoo, een Waals softwarebedrijf, trekt naar het wetenschapspark van de UCLouvain in Louvain-la-Neuve. Dat hebben het bedrijf en de universiteitsstad donderdag bekendgemaakt. Op termijn mikt het bedrijf er op 1.000 werknemers.

In 2021 zullen 300 medewerkers van Odoo, door CEO Fabien Pinckaers opgericht toen hij op kot zat aan de UCLouvain, op de nieuwe site werken. Een deel van hen verhuist van een vestiging in Oudergem in Brussel. Tegen 2025 mikt het bedrijf op duizend werknemers die op de nieuwe site zullen werken.

Het bedrijf, gespecialiseerd in software voor bedrijven, is aan een forse groei bezig. Sinds 14 maanden werft Odoo elke twee dagen een nieuwe werknemer aan. Meer dan 3,7 miljoen mensen gebruiken de software die het bedrijf ontwikkelt. In 2017 was het bedrijf goed voor een omzet van 38 miljoen euro. Er werken 580 mensen wereldwijd voor Odoo, waarvan 300 in ons land.

Met de nieuwe site is een investering gemoeid van 12 miljoen euro.