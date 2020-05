Waalse regering sleept luchtverkeersleider skeyes voor de rechter TT

12 mei 2020

10u43

Bron: Belga 0 Economie De luchthaven van Charleroi en de Waalse regering willen voor de rechtbank afdwingen dat luchtverkeersleider skeyes de continuïteit van zijn diensten garandeert. Tijdens de stakingsgolf in maart 2019 werden de Waalse luchthavens zwaar getroffen. Skeyes, dat als publiek bedrijf het monopolie heeft op de controle van het luchtruim, houdt vol dat het enkel verplicht is de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. De Waalse regering besliste om zich aan te sluiten bij de gerechtelijke procedure van de luchthaven van Charleroi, zo meldt Le Soir.

In maart vorig jaar voerden de luchtverkeersleiders stakingsacties die leidden tot meerdere beperkingen van het luchtruim, met gevolgen voor de Waalse luchthavens. Op de luchthaven van Luik, met veel nachtvluchten, ondervonden 411 vluchten hinder, in Charleroi werden 116 vluchten geannuleerd en 112 vertraagd, met gevolgen voor ruim 33.000 passagiers. Dat is een pak meer dan de luchthaven van Zaventem, aldus de verantwoordelijke van de Waalse luchthavens.

De Waalse regering kon dwangsommen afdwingen om skeyes te verplichten de luchtverkeersleiding te garanderen. In mei vorig jaar stapte de luchthaven van Charleroi naar de rechter om skeyes te verplichten de diensten te garanderen waarvoor ze over een monopolie beschikt.

De Waalse regering heeft nu beslist om zich bij de klacht van de luchthaven van Charleroi aan te sluiten.

Skeyes heeft na de geschillen van vorig jaar een aantal engagementen gedaan aan de regionale instanties, zoals het beroep doen op de Franse en Duitse verkeersleiding om de luchthavens van Luik en Charleroi bij te staan bij technische problemen in België, of de belofte om de gewestelijke controletoren te versterken. Maar dat weerhoudt de Waalse autoriteiten niet om hun gerechtelijke stappen voort te zetten.