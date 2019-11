Waalse export zet recordcijfers neer in eerste jaarhelft LH

15 november 2019

19u39

Bron: Belga 0 Economie Wallonië heeft in de eerste zes maanden van het jaar voor 24 miljard euro uitgevoerd, een record. Dat blijkt uit cijfers van het Waalse exportagentschap Awex.

De export lag in het eerste halfjaar 8,4 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee doet Wallonië beter dan onder meer Vlaanderen (+3,2 procent), Nederland (+5,2 procent), Frankrijk (+4,8 procent), Duitsland (+0,5 procent) of de eurozone (+2,6 procent). De Waalse export was goed voor 17 procent van de totale Belgische export. Vlaanderen en Brussel namen respectievelijk 80 en 3 procent voor hun rekening.

Vooral de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie nam toe: +18,9 procent. Export naar verre landen vertegenwoordigt bijna 23 procent van de Waalse uitvoer.

China en VS

Bijzondere groei was er voor de export naar China (+32,7 procent) en vooral de VS (+45,4 procent). De VS zijn de op twee na belangrijkste uitvoermarkt voor Wallonië, na Frankrijk en Duitsland, maar voor Nederland.

Binnen Europa was er ondanks de brexitonzekerheid een groei van de Waalse uitvoer richting Groot-Brittannië met 6,8 procent. De belangrijkste afnemer van Waalse goederen en diensten, Frankrijk, voerde evenwel minder in: -4,8 procent.

Belangrijkste Waalse exportsectoren zijn de farma- en chemiesector, goed voor 40 procent van de uitvoer. Groot potentieel ziet Awex dan weer in de agrovoeding.

Voor de tweede jaarhelft zijn de verwachtingen, gezien de mondiale handelsspanningen, minder.