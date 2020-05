Vzw’s goed voor 1 op 8 jobs, maar niet bestbetaalde KVDS

13 mei 2020

06u17

Bron: Belga 0 Economie De non-profitsector groeit uit tot een almaar krachtiger economische motor. Hij is goed voor één op de acht jobs, al zijn het doorgaans niet de toplonen. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank en de Koning Boudewijnstichting, waarover De Tijd en L'Echo berichten.

In de studie worden de non-profits in ons land gescreend die minstens één personeelslid tellen. Het gaat om 11.194 organisaties die vooral actief zijn in de zorg- en welzijnssector en in de wereld van sport en cultuur.

Jobmachine

De non-profit tekent voor een groeiend deel van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). In 2009 was dat 5,3 procent. In 2017, het laatste jaar waarop de Nationale Bank zich baseert, 5,4 procent. Maar vooral als jobmachine maakt de vzw-wereld het verschil.





Van alle betaalde jobs in het land zit 12,6 procent bij non-profitorganisaties, bijna een zevende meer dan in 2009. Dat komt vooral door de vergrijzing, die meer werk vraagt in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra en ook in de socioculturele wereld voor ouderen tot meer activiteit leidt.

Het gaat doorgaans niet om goedbetaalde topbanen. Van alle nieuwe jobs die er tussen 2009 en 2017 bijkwamen, ontstond 37 procent in de non-profit. Maar meet hetzelfde in gewerkte uren en het cijfer zakt naar 28 procent. Bekijk het in betaalde lonen en het cijfer krimpt naar 14 procent.

