VS weigert Chinese goederen die geproduceerd zijn via “dwangarbeid”

14 september 2020

De Verenigde Staten gaan producten in vijf categorieën weigeren die geproduceerd zijn door de Oeigoerse moslimminderheid in het land omdat het volgens de VS gaat om dwangarbeid. Het gaat om katoen, computerdelen, haarproducten en andere items die gemaakt zijn in de autonome regio Xinjiang, meldt het Department of Homeland Security maandag.

“De Trump-regering zal buitenlandse bedrijven niet toestaan kwetsbare werknemers te onderwerpen aan dwangarbeid, terwijl ze schade toebrengen aan Amerikaanse bedrijven die de mensenrechten en wet wel respecteren”, verklaart Mark Morgan, chef van de douane en grensbescherming.

Eerder had de VS al aangekondigd de ontwikkelingen in de textielindustrie met grote belangstelling te volgen. Kledingmakers zijn voor een groot deel afhankelijk van Chinees katoen. De regio Xinjiang zou volgens een internationale studie goed zijn voor 80 procent van de katoenproductie van het land. Van alle katoenimport door de VS is China goed voor bijna een derde.

Gezichtsherkenning

Zeker 1 miljoen Oeigoeren zouden in China in ‘opleidingskampen’ zitten. Moslims die niet in die kampen zitten, hebben met maatregelen te maken die de vrijheden beperken. Zo wordt de bevolking via gezichtsherkenning gescand bij binnenkomst van bijvoorbeeld een supermarkt of bij het tanken. Ook “abnormale” baardgroei zou zijn verboden. Verder mogen kinderen geen religieuze namen krijgen en zijn er extra controles tijdens de jaarlijkse vastentijd, de Ramadan.

Volgens Peking is er geen sprake van gedwongen heropvoeding en wordt in de regio veel gedaan om terrorisme en radicalisering te voorkomen. Verder wijst de Chinese overheid erop dat in de laatste jaren er geen terreurdaden zijn gepleegd.

De spanningen tussen de VS en China lopen de laatste tijd weer op. President Donald Trump zei eerder de banden met China te willen beteugelen. Amerikaanse bedrijven die zaken doen met China zouden volgens Trump niet meer mee moeten dingen naar overheidscontracten. Verder sprak hij over het straffen van bedrijven die in het buitenland banen creëren.